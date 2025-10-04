Modalità tartaruga su WhatsApp, cos’è la nuova opzione che si sta diffondendo online

La “modalità tartaruga” su WhatsApp sta facendo impazzire il web, ma non è quello che sembra: ecco cos’è davvero e perché tutti ne parlano.

Ti è mai capitato di aprire i social e imbatterti in una novità clamorosa che poi, scavando un po’, si rivela… una simpatica bufala? Ecco, è esattamente quello che sta succedendo con la famosa modalità tartaruga su WhatsApp.

In pochi giorni è diventata virale, se ne parla ovunque, qualcuno giura che rivoluzionerà le chat, altri invece la prendono come un gioco. Ma la verità è che non si tratta di nessuna funzione nascosta di Meta. È piuttosto un fenomeno creativo che gioca con la voglia di personalizzare i nostri telefoni e, ammettiamolo, anche con la nostra curiosità.

Modalità tartaruga su WhatsApp, così è la nuova opzione che si sta diffondendo online

La cosiddetta modalità tartaruga non è altro che la sostituzione dell’icona di WhatsApp con l’immagine di una tartaruga, scelta in formato PNG per avere un effetto nitido e pulito sullo schermo. In pratica, nessuna opzione segreta dell’app, nessun aggiornamento nascosto: è solo un piccolo trucco di personalizzazione.

Per farlo, infatti, serve un launcher di terze parti, come Nova Launcher, che permette di modificare le icone delle app. Dopo averlo installato, basta cercare un’immagine di tartaruga online, tenere premuta sull’icona di WhatsApp e sostituirla. Risultato? La solita app di messaggistica, ma con un guscio verde simpatico al posto del logo tradizionale.

Se ti stuzzica l’idea di vedere una tartaruga al posto della classica icona verde, ecco i passaggi:

Scarica un launcher (es. Nova Launcher) dal tuo store.

Cerca un’immagine di tartaruga in formato PNG, meglio se con sfondo trasparente.

Tieni premuta l’icona di WhatsApp finché non confronti l’opzione “Modifica”.

Sostituisci l’immagine con quella della tartaruga e conferma.

Fatto! WhatsApp resterà esattamente lo stesso di prima, ma con un tocco di originalità che farà sorridere ogni volta che sbloccherà lo schermo.

Certo, la modalità tartaruga non aggiunge alcuna funzione utile. Non protegge le chat, non velocizza i messaggi e non porta nuovi strumenti. Eppure, il suo successo dice molto: a volte ci basta poco per sentirci più creativi nella tecnologia che usiamo ogni giorno. Un’icona diversa può diventare un modo per esprimere la nostra personalità, alleggerire la routine o semplicemente divertirci.

La modalità tartaruga di WhatsApp non esiste come funzione ufficiale, ma è diventata un piccolo fenomeno culturale. Un’idea scherzosa, che mescola ironia e voglia di personalizzazione.