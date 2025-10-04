Facebook Twitter Youtube
L'allerta sicurezza riguarda tutti, questo messaggio va cancellato dai dispositivi: la comunicazione è chiara

Di Francesca Testa
Le forze dell’ordine sono state categoriche, è un rischio conservare in memoria questa comunicazione: cosa si deve sapere

La cyber sicurezza è diventato un tema di grande attualità, negli ultimi anni infatti, sono aumentate a dismisura le truffe che avvengono online. I metodi utilizzati sono sempre più insidiosi ed è quasi impossibile accorgersi di essere dinanzi a un tentativo di truffa. Proprio per questo le forze dell’ordine dedicano molta attenzione alla sensibilizzazione dei cittadini e a una corretta informazione sui nuovi sistemi che sono in circolo.

Per capire la gravità di quanto sta accadendo, basti pensare che sulla questione della cyber sicurezza è intervenuto l’FBI, che si è trovato costretto a sollecitare 150 milioni di utenti, proprio per uno degli ultimi allarmi relativi alla sicurezza, messa sempre più a rischio da truffe che utilizzano smartphone e iPhone per essere attivate.

Quale messaggio va cancellato dai cellulari: l’ultimo allarme sulla sicurezza

Sembrerebbe che tra i device più attenzionati al momento ci sia l’iPhone, ritenuto un dispositivo assai vulnerabile per ciò che attiene questo ultimo pericolo. La truffa che si sta diffondendo velocemente si attiva con un semplice click a un link, che può arrivare tramite Whatsapp, va mail, ma anche attraverso altre app di messagistica. Generalmente viene chiesto di cliccare per avere informazioni legate ad applicazioni utilizzate o multe da pagare.

Quale messaggio si deve cancellare dal cellulare

Si tratta di avvisi costruiti ad hoc, che hanno proprio l’intenzione di ingannare chi li riceve, così che senza pensarci troppo clicca su quel link e attiva la truffa. Sono messaggi che sembrano comuni, ma purtroppo nascondono un sistema truffaldino costruito per riuscire a derubare – il più delle volte – ingenti quantità di denaro. Per riuscire a tutelarsi, la prima cosa da fare è prestare molta attenzione a qualsiasi comunicazione arrivi sul proprio telefono, tablet o computer.

E’ bene sapere che quando il messaggio sollecita un’azione veloce e improvvisa, potrebbe nascondere un tentativo di truffa. Le banche non inviano mai comunicazioni del genere, spingendo a cliccare su un link, così come le multe non arrivano tramite mail o chat. Per cui quando si presentano queste comunicazioni, la cosa importante è cancellarle subito, si tratta di truffe molto insidiose, in grado di controllare il dispositivo attraverso malware e virus.

Per cui è fondamentale leggere bene cosa c’è scritto, ricordarsi dell’allarme sicurezza in corso riguardo le innumerevoli truffe online, è cancellare ogni genere di comunicazione che appare sospetta. Infine, è sempre importante rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto.

