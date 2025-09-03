Philips Brilliance è il display 5K professionale con design in stile Apple

Philips Brilliance 27E3U7903 è un monitor che il produttore indica come in grado di offrire “nitidezza a 5K, colori calibrati con precisione e connettività”, il tutto racchiuso in un design elegante in stile Applem, pronto per lo studio.

Grazie alla calibrazione Calman Ready, DisplayHDR 600 e doppia porta Thunderbolt 4, il monitor in questione promette “precisione cromatica” ed efficienza del flusso di lavoro senza pari. Il produttore lo indica come adatto al color grading, all’editing, alla progettazione o alla creazione di mondi 3D.

Philips Brilliance 27E3U7903 offre risoluzione 5K (5.120 x 2.880 pixel) con una densità di pixel di 218 PPI, 1,07 miliardi di colori e un pannello frontale in vetro antiriflesso che riduce il riverbero senza compromettere la nitidezza.

Il pannello IPS copre il 99,5% di AdobeRGB, il 99% di DCI-P3/Display P3 e il 99% di sRGB, promettendo una riproduzione dei colori “realistica”, mentre la certificazione DisplayHDR 600 assicura “contrasto profondo e luci vivaci in ogni fotogramma”.

Il monitor è pre-certificato Calman Ready e consente ai creativi di ottenere un’accuratezza cromatica affidabile grazie a flussi di lavoro di calibrazione automatizzati, riducendo così i tempi di configurazione e mantenendo i più elevati standard di fedeltà cromatica, essenziali per la produzione di contenuti professionali.

Connettività e Smart KVM

Dotato di due porte Thunderbolt 4, il monitor offre trasferimento dati ad alta velocità, alimentazione (fino a 96 W) e collegamento di più dispositivi tramite un unico cavo (è possibile collegare laptop, unità esterne e periferiche varie.

La funzione Smart KVM integrata semplifica ulteriormente il multitasking, consentendo agli utenti di passare dal controllo della tastiera e del mouse tra due dispositivi collegati, ideale per flussi di lavoro ibridi che coinvolgono sistemi Mac e PC.

Vetro frontale antiriflesso

Il vetro frontale di alta qualità con rivestimento antiriflesso e pannello con grado di durezza 7H riduce il riverbero senza offuscare i dettagli, per visualizzare immagini nitide in qualsiasi condizione di illuminazione. La modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-Free riducono l’affaticamento degli occhi, mentre il supporto SmartErgoBase offre regolazioni in altezza, inclinazione, rotazione e orientamento, permettendo di ottenere la configurazione ergonomica desiderata.

Webcam e MultiView

La webcam integrata è da 5 MP con inquadratura automatica AI e supporto a tecnologia Windows Hello. Con Philips MultiView due dispositivi possono condividere lo schermo affiancato, semplificando il multitasking, i confronti e le revisioni in tempo reale.

Philips Brilliance 27E3U7903, prezzo e disponibilità

Il monitor Philips Brilliance 27E3U7903 sarà disponibile a partire da settembre al prezzo di listino di 1159 euro. I prodotti Philips sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.