Sconto 15% sui libri scolastici acquistandone almeno 4 su Amazon

Fino al 3 settembre è possibile risparmiare il 15% sui libri di scuola acquistandone almeno quattro. Si tratta di un’opportunità interessante per chi desidera organizzarsi in anticipo per l’anno scolastico, approfittando di uno sconto automatico applicato direttamente al momento del checkout.

È sufficiente selezionare quattro o più libri venduti e spediti da Amazon, utilizzando il tasto “Aggiungi al carrello” o, se necessario, personalizzando l’acquisto attraverso la voce “Visualizza opzioni”.

Come funziona

Lo sconto non richiede l’inserimento di codici promozionali: una volta aggiunti i titoli al carrello, Amazon applicherà automaticamente la riduzione del 15% sull’importo complessivo dei prodotti idonei. È però importante verificare che i libri scelti siano venduti e spediti direttamente da Amazon, in quanto i prodotti proposti da venditori terzi non rientrano nella promozione.

L’iniziativa è compatibile anche con strumenti di pagamento agevolato come Carta Cultura Giovani, Carta del Merito e Carta del Docente, ma solo se i volumi sono venduti e spediti da Amazon. In questo caso è consigliabile controllare attentamente i termini di utilizzo dei bonus: sono strettamente personali e possono essere impiegati unicamente dal titolare. Non è quindi possibile cedere o condividere il credito con altri utenti.

Quali libri devo comprare?

Non sapete quali sono i vostri libri di testo per l’anno scolastico 2025-2026? niente paura: cliccate qui e poi:

selezionate la vostra Regione ;

; quindi cercate la vostra scuola ;

; seleziona la classe che frequenterete;

che frequenterete; scegliete i libri proposti;

completate l’acquisto.

Ricapitolando

Insomma, per comprare i libri di scuola risparmiando il 15% sul totale, accedete a questa pagina e aggiungete i volumi nel carrello tenendo conto che: