Black Friday, monitor portatile Arzopa 16 pollici 2,5K a solo 129,99

Black Friday, monitor portatile Azorpa 16 pollici 2,5K a solo 129,99

Su Amazon è in sconto ARZOPA Monitor Portatile da 16 pollici, un monitor portatile, con risoluzione 2560×1600 (oltre il Full HD) e connessioni USB-C ideali per lavoro, studio o intrattenimento in mobilità. Ora costa solo 129,99€ invece di 239,99€ su Amazon, .

Schermo IPS Full HD e doppia porta USB-C

Il monitor portatile ARZOPA da 16″ utilizza un pannello IPS con risoluzione 2560×1600, offrendo una buona resa cromatica e angoli di visione ampi, utili per lavorare su documenti, gestire contenuti multimediali o estendere lo schermo del portatile. Supporta la connessione tramite USB-C con funzione video e alimentazione, oltre all’ingresso mini HDMI, rendendolo compatibile con una vasta gamma di dispositivi, da PC Windows e Mac fino a console come Nintendo Switch, PS5 e Xbox.

Ideale per viaggi, smart working e studio

Con un peso di circa 800 grammi e uno spessore inferiore a 1 cm, questo schermo secondario si trasporta facilmente nello zaino o in una borsa laptop. È pensato per chi lavora in mobilità o studia in spazi condivisi, ma anche per chi vuole un secondo display in casa senza occupare troppo spazio. La custodia pieghevole inclusa funge anche da supporto regolabile. La modalità Low Blue Light riduce l’affaticamento visivo durante le sessioni prolungate.

le specifiche del monitor azorpa

Contenuto della confezione e alimentazione

Oltre al monitor, la confezione comprende un cavo USB-C a USB-C, un cavo HDMI a mini HDMI, un adattatore USB-A a USB-C e l’alimentatore. L’alimentazione può avvenire direttamente da notebook compatibili via USB-C, oppure tramite l’adattatore incluso. Questo rende il monitor subito operativo in diversi contesti senza necessità di configurazioni complesse. La luminosità massima raggiunge i 400 nit, adeguata per l’uso in ambienti interni ben illuminati.

Prezzo attuale e rapporto costo/funzionalità

Il prezzo di listino di ARZOPA Monitor Portatile 16″ è 239,99€, ma al momento è proposto su Amazon a 129,99€, con uno sconto netto di 110€.

