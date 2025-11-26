Poco F8 Series arriva in Italia

POCO (brand di Xiaomi) ha presentato POCO F8 Ultra e POCO F8 Pro nel corso di un evento globale a Bali, segnando l’ingresso del marchio nel segmento dei flagship premium.

Durante l’evento, POCO ha annunciato una partnership con Bose, evidenziando l’integrazioine della tecnologia Sound by Bose all’interno dei dispositivi della nuova F8 Series, promettendo “audio chiaro, immersivo e di alta qualità”.

POCO F8 Ultra

POCO F8 Ultra è il modello di punta della nuova serie. La configurazione dual-chipset, combina Snapdragon 8 Elite Gen 5 con il chipset VisionBoost D8. Il produttore promette “audio di alta qualità”, “fotografia professionale” e “prestazioni di livello superiore”.

POCO F8 Ultra raggiunge un punteggio AnTuTu superiore a 3.944.934. Sul versante gaming c’è il supporto del chipset VisionBoost D8 aggiornato che consente di beneficiare di tre funzioni chiave: Smart Frame Rate fino a 120 FPS e Super Resolution fino a 1.5K e Game HDR. Il produttore riferisce di “AI Super Resolution” tramite il nuovo modulo GEX, ottimizzato specificamente per cinque titoli, tra i quali Call of Duty: Mobile e Honkai: Star Rail. Secondo il produttore nei test di performance, un gioco RPG ha mantenuto 4,5 ore di gioco a 120 FPS con AI Super Resolutio e Game HDR attivi, senza alcun calo di prestazioni o qualità visiva.

A livello software, la funzionalità denominata “WildBoost Optimization” ottimizza la distribuzione del carico della CPU e il rendering della GPU, riducendo il consumo energetico e il surriscaldamento. Il dispositivo ottimizza anche il frame rate basso dell’1%. Nei videogiochi, il frame rate medio riflette la velocità generale, ma i cali improvvisi di prestazioni possono compromettere l’esperienza.

Qui entra in gioco il frame rate basso dell’1%: rappresenta l’1% dei fotogrammi peggiori in una sessione di gioco, monitorando i momenti di lag più critici. Secondo il produttore in un test di gioco FPS di 2 ore a 120 FPS, POCO F8 Ultra ha dimostrato una stabilità superiore con un frame rate medio di 119,65 FPS e un frame rate basso dell’1% costante a 89,71 FPS, consumando solo 3897,27 mW di potenza, superando non meglio precisati concorrenti.

La tecnologia d nominata “LiquidCool” permette di mantenere la stabilità anche durante le sessioni di gioco prolungate grazie a un sistema IceLoop 3D a doppio canale e doppio strato. Il primo presenta una superficie convessa più ampia allineata con la scheda madre, mentre il secondo ha una superficie convessa più piccola dedicata al SoC; il design a doppio loop considera inoltre il calore generato dal modulo fotocamera. Insieme al sistema IceLoop da 6700 mm², questa soluzione, a detta del produttore, disperde efficacemente il calore, garantendo prestazioni costanti anche durante le sessioni più lunghe.

Tornando al sistema audio, Bose ha contribuito a realizzare un sistema acustico a triplo speaker per la versione Ultra. Grazie a un’architettura a 2.1 canali, questo sistema supera i limiti imposti dal design compatto degli smartphone. Il produttore parla di “Bassi profondi, suoni dettagliati, voci cristalline e soundstage immersivo”. Due i profili audio selezionabili dall’utente: “Dynamic”, che esalta la profondità dei bassi per un suono “autentico” e coinvolgente, e “Balanced”, che promette un equilibrio generale e voci chiare.

Display HyperRGB

POCO F8 vanta il display POCO HyperRGB. Diversamente dai tradizionali display OLED 2K, questo schermo adotta una struttura a subpixel RGB completa, in cui i subpixel rosso-verde-blu vengono sfruttati interamente. Il produttore riferisce di un consumo energetico inferiore del 19,5% rispetto al display del precedente POCO F7 Ultra, con una migliore densità e nitidezza dei subpixel, promettendo immagini nitide e luminose “paragonabili a quelle di un display 2K”

Lo schermo da 6,9” sfrutta un materiale luminescente denominato “M10”, che, sempre secondo il produttore, migliora sensibilmente l’efficienza luminosa dell’11,4% e riduce ulteriormente il consumo energetico. Grazie al supporto per la regolazione DC dimming attiva tutto il giorno e a una luminosità ultra-bassa di 1 nit, lo schermo garantisce una visione confortevole anche durante un uso prolungato.

Comparto fotografico

POCO F8 Ultra integra un sensore Light Fusion 950 da 50MP con OIS, che promette un’elevata gamma dinamica e un basso consumo energetico, ideale per lunghe sessioni di scatto e condizioni di luce difficili. Il sensore da 1/1.31″ con pixel più ampi aumenta la sensibilità alla luce del 43%¹. Insieme alla configurazione ottica 1G+6P e a un processo di multi-rivestimento. il sistema riduce flare e riflessi, migliorando la qualità dell’immagine e la resa dei dettagli sia nelle ombre che nei punti luce. Il produttore promette “immagini nitide e dettagliate” perfette sia per i ritratti al tramonto che per quelli notturni.

Il sistema è abbinato a un teleobiettivo periscopico da 50MP con zoom ottico 5x, zoom in-sensor 10x e Ultra Zoom fino a 20x, ideale per catturare scene lontane, ritratti raffinati e anche primi piani da soli 30 cm. La funzione Motion Capture ottimizza ulteriormente gli scatti con il teleobiettivo, adattandosi ai soggetti in rapido movimento, mantenendoli nitidi. Quando si sceglie di fotografare la luna con lo zoom 20x, la modalità Super Moon si attiva automaticamente per catturare i dettagli . La fotocamera ultra-grandangolare da 50MP completa il sistema, promettendo risultati chiari sia nei paesaggi ampi che nelle foto di gruppo. Per i selfie, la fotocamera frontale da 32MP passa automaticamente alla modalità intelligente ultra-grandangolare 0.8x, permettendo di includere più persone o paesaggi in ogni scatto.

Gli aggiornamenti software includono scatti dinamici ultra-clear a 1440P con stabilizzazione EIS e miglioramento HDR. È inoltre possibile creare collage fotografici o convertire i video in scatti dinamici. Per immagini più stilizzate ed espressive, è disponibile il nuovo filtro pellicola positiva per toni delicati e naturali, e quello pellicola negativa per effetti cinematografici e vintage.

Batteria ad alte prestazioni

POCO F8 Ultra è dotato di una batteria da 6500mAh. Questa capacità è accompagnata dalla ricarica rapida HyperCharge da 100W, che permette di raggiungere il 100% in 38 minuti alla massima velocità, e dalla ricarica wireless HyperCharge da 50W per una maggiore flessibilità. La funzione di ricarica smart è progettata per controllare la temperatura del telefono durante la fase di ricarica, regolando in modo intelligente la velocità (in base al livello della batteria, alla temperatura e all’utilizzo delle app) e la distribuzione dell’energia tra sistema e batteria.

Stile raffinato e resistenza

POCO F8 Ultra presenta un display da 6,9 pollici racchiuso in una scocca dagli angoli arrotondati, con telaio centrale, decorazione della fotocamera e modulo fotografico realizzati in lega di alluminio, Il dispositivo vanta cornici estremamente sottili – 1,5 mm su tre lati e 1,68 mm sul lato inferiore.

Sul retro, la versione Denim Blue sfoggia un’estetica tech-chic e giovanile, realizzata con il materiale nano-tech di terza generazione di Xiaomi, che promette “resistenza, protezione da sporco e usura, e un tocco ecosostenibile”. La variante Black, invece, è costruita in fibra di vetro con una finitura opaca-lucida, che unisce eleganza e una presa sicura. Il dispositivo vanta POCO Shield Glass ea certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua.

POCO F8 Ultra viene proposto cot 4 mesi di prova gratuita di Spotify Premium, 3 mesi di prova gratuita di YouTube Premium e 6 mesi di prova gratuita per 100GB di spazio cloud su Google One.

POCO F8 Pro

POCO F8 Pro eredita le prestazioni di punta di POCO F8 Ultra, condividendo il display POCO HyperRGB e integra la tecnologia Sound by Bose . È equipaggiato con Xiaomi HyperOS 3 e supporta eSIM, Xiaomi Astral Communication, inclusi Xiaomi Surge T1+ Tuner e Xiaomi Offline Communication.

È il primo modello POCO con una scocca posteriore in vetro monoblocco, scolpita da un unico modulo di vetro spesso 2 mm tramite lavorazione CNC a freddo, che prevede 3 fasi di incisione e 41 processi. Questo crea una decorazione da 1,3 mm attorno alla fotocamera, aggiungendo profondità e texture, permettendo una transizione fluida tra il design della fotocamera e il pannello posteriore. Il design vanta un effetto lucido-opaco su vetro lavorato, combinando una superficie posteriore satinata con una decorazione rettangolare in vetro lucido.

Il tutto è racchiuso in un telaio centrale in metallo caratterizzato da un profilo micro-curvo che si fonde armoniosamente con il pannello posteriore, per un contorno più morbido e naturale. A completare il design, il display da 6,59 pollici con angoli arrotondati e un corpo leggero da 199. Il dispositivo è certificato IP68 per la resistenza a polvere e acqua.

POCO F8 Pro è equipaggiato con la piattaforma Snapdragon 8 Elite Mobile. La batteria è 6210mAh (valore tipico), che promette oltre 16 ore di utilizzo continuo, abbinata alla ricarica HyperCharge da 100W, in grado di portare il dispositivo dallo 0 al 100% in 37 minuti.

Al fine di mantenere costanti le prestazioni del dispositivo, la tecnologia, il sistema IceLoop 3D a triplo strato. Questo design aumenta la distanza tra lo schermo e il liquid heat pipe (LHP) così da ridurre il calore superficiale, avvicinando allo stesso tempo il LHP al SoCe assorbire e trasferire il calore dal cuore del dispositivo in modo ancora più efficiente. Secondo il produttore, queste innovazioni consentono di ottenere una capacità termica massima, superiore del 40% in un corpo più compatto rispetto a POCO F7 Pro, garantendo prestazioni stabili anche sotto carichi prolungati.

La fotocamera teleobiettivo da 50MP offre uno zoom ottico 2.5x, ideale per ritratti a mezzo busto, e uno zoom 5x. La funzione Telephoto motion capture promette scatti nitidi anche ai soggetti in movimento. La fotocamera principale da 50MP, dotata di sensore Light Fusion 800 e OIS, gestisce condizioni di luce difficili, come scene diurne controluce e paesaggi urbani notturni illuminati al neon.

Gli aggiornamenti software, analoghi a quelli di POCO F8 Ultra, ampliano ulteriormente le possibilità creative, permettendo di realizzare scatti dinamici ultra-clear a 1440P e di catturare momenti espressivi con i filtri pellicola positiva e negativa.

POCO F8 Pro è offerto in tre colori: Titanium Silver, Blue e Black, e disponibile in due varianti:

12GB+256GB, al prezzo di listino di 649,90€, ora in offerta a 519,90€ fino al 9 dicembre;

12GB+512GB, al prezzo consigliato al pubblico di 699,90€, ora in offerta a 549,90€ fino al 9 dicembre

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

POCO F8 Ultra è offerto in due colori, Denim Blue e Black, e disponibile in due varianti:

12GB+256GB, al prezzo di listino di 829,90€, ora in offerta a 699,90€ fino al 9 dicembre

16GB+512GB, al prezzo di listino di 899,90€, ora in offerta a 749,90€ fino al 9 dicembre

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...