Motorola Edge 60 Fusion è lo smartphone Pantone dentro e fuori

Pubblicità

Motorola rilancia nel segmento degli Android di fascia media con il colorato e resistente Edge 60 Fusion. Il primo dettaglio che colpisce sono i tre accattivanti colori in cui è proposto (Amazonite, Slipstream e Zephyr), tutti scelti in collaborazione con Pantone.

La massima autorità mondiale per la certificazione dei colori ha collaborato con Motorola anche sulla visualizzazione dei colori sul display, oltre che per la corrispondenza dei colori catturati nelle fotografie. Il costruttore vanta altri primati per questo terminale: il primo con schermo curvo sui quattro lati e anche il primo di Motorola con funzionalità Moto AI disponibili fin da lancio.

Mette a disposizione uno schermo da 6,67” pOLED con risoluzione super HD da 1220p e frequenza di aggiornamento variabile in base ai contenuti fino a 120Hz. Oltre alle certificazioni Pantone e Pantone SkinTone per assicurare la resa fedele di ogni tinta e incarnato, il display è anche certificato HDR10+.

Nel gruppo fotocamere posteriore l’elemento principale è dotato di sensore Sony Lytia 700C da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. Invece l’obiettivo ultra-grandangolare offre campo visivo di 122° per foto panoramiche, oltre ad assicurare scatti macro ravvicinati fino a 3 cm di distanza.

La fotocamera frontale da 32 MP con Quad Pixel offre selfie riusciti anche in condizioni di luce non ideali. Per semplificare la vita dell’utente e per foto sempre riuscite il sensore di luce 3 in 1 regola esposizione e colore, eliminando sfarfallii, per ogni scatto. Vengono in soccorso anche le funzioni AI di Photo Enhancement Engine che applica in una sola immagine le impostazioni da più modalità di scatto, per risultati sempre spettacolari.

Funzioni AI disponibili al lancio

Fin dalla prima accensione l’utente dispone di diverse funzioni AI, tra cui Pay Attention che registra, trascrive e riassume l’audio per creare note, oppure Remember This che registra tutto dal vivo e sul display. Non manca Magic Canvas per la generazione AI e modifica delle immagini.

Oltre che elegante e leggero Motorola Edge 60 Fusion è anche molto resistente: soddisfa gli standard di resistenza miliari MIL-STD-810H dell’esercito USA. Questo significa che funziona senza problemi a temperature e condizioni estreme, inoltre è certificato IP68 e anche IP69, il più alto livello di protezione dall’acqua per uno smartphone non impermeabile.

In pratica significa che il terminale resiste senza problemi immerso fino a 1,5 metri in acqua dolce per 30 minuti, ma sopporta anche getti d’acqua ad alta pressione. In combinazione con la tecnologia Water Touch dello schermo è possibile usarlo senza problemi anche bagnato e sotto la pioggia.

Il processore è MediaTek Dimensity 7300 affiancato da 8GB di memoria RAM e archiviazione da 256GB. La generosa batteria da 5.200 mAh assicura lunga autonomia, con ricarica rapida da 68W.

Sarà disponibile dalla seconda metà di aprile al prezzo di 379 euro. I terminali Motorola sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.