TV TLC da 98 pollici, cinema in salotto e AirPlay 2 a 1.299€

Scende da 3.499€ a solo 1.299€ su Amazon il super TV TCL 98QM8B, un colosso da 98 pollici che ridefinisce l’esperienza home cinema. Grazie a un pannello QD-Mini LED ultra-luminoso, suono Dolby Atmos, compatibilità Apple e funzioni AI, rappresenta una delle soluzioni più complete e spettacolari oggi disponibili nella fascia alta del mercato consumer.

Immagine e prestazioni da riferimento

Il cuore del TCL 98QM8B è la tecnologia QD-Mini LED, che unisce la brillantezza dei Quantum Dot al controllo avanzato della retroilluminazione Mini LED. Ne risulta una resa visiva superiore, con colori accesi, neri profondi e una luminosità in grado di garantire prestazioni eccellenti anche in ambienti particolarmente illuminati. La frequenza di aggiornamento fino a 144Hz assicura fluidità perfetta per contenuti dinamici e sessioni di gioco competitive, grazie anche al supporto per VRR e ALLM.

Pannello QD-Mini LED 4K HDR Premium

1600 nit di luminosità di picco

di luminosità di picco 1.080 zone di local dimming

di local dimming Processore AiPQ Engine 3.0 con AI

Refresh rate fino a 144Hz , VRR e ALLM

, e Audio 2.1.2 canali con subwoofer integrato

Supporto Dolby Atmos e DTS Virtual:X

e Sistema operativo Google TV

98 pollici: il formato perfetto per un vero cinema domestico

Con una diagonale da 98 pollici – pari a quasi due metri e mezzo – il TCL 98QM8B supera le dimensioni di moltissimi schermi da sala. Lo spazio visivo che riesce a generare trasforma qualsiasi soggiorno in un autentico ambiente da proiezione, con un coinvolgimento visivo che non ha eguali nella categoria consumer: si parla di vero cinema fino ad una distanza di tre metri.

Ogni film, evento sportivo o serie TV si estende su scala cinematografica, con un dettaglio che resta nitido e brillante anche da distanze più ravvicinate. L’elevata luminosità del pannello permette inoltre un uso comodo in ogni condizione di luce, senza necessità di oscurare l’ambiente, a differenza di quanto richiederebbe un proiettore tradizionale.

L’esperienza immersiva si completa grazie a un sistema sonoro evoluto, con configurazione 2.1.2 e subwoofer integrato, in grado di creare un suono tridimensionale e coinvolgente con supporto Dolby Atmos. Il risultato finale è una vera e propria sala cinema, sempre pronta all’uso.

Compatibile con l’ecosistema Apple

Tra gli aspetti più apprezzati del TCL 98QM8B c’è la piena integrazione con i dispositivi Apple, pensata per garantire un’esperienza d’uso fluida anche in ambienti già configurati con l’ecosistema della Mela.

AirPlay 2 : trasmissione wireless di contenuti da iPhone, iPad o Mac, senza cavi o dispositivi esterni.

: trasmissione wireless di contenuti da iPhone, iPad o Mac, senza cavi o dispositivi esterni. Duplicazione schermo : possibilità di estendere lo schermo del Mac per presentazioni o lavoro.

: possibilità di estendere lo schermo del Mac per presentazioni o lavoro. Compatibilità HomeKit : controllo tramite l’app Casa, inclusa la gestione vocale con Siri.

: controllo tramite l’app Casa, inclusa la gestione vocale con Siri. Perfetta integrazione domestica: il TV diventa un nodo intelligente all’interno della rete Apple, accessibile e gestibile in modo centralizzato.

Un investimento intelligente, ora a prezzo irripetibile

Considerando le caratteristiche tecniche e le dimensioni del pannello, il prezzo di listino di 3.499€ posizionava già il TCL 98QM8B tra le proposte più competitive della fascia premium. Ora, in offerta a 1.299€ su Amazon, diventa un’occasione fuori scala per chi desidera un vero cinema domestico, con tecnologie di ultima generazione, qualità visiva di riferimento e compatibilità completa con l’universo Apple.