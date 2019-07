Mozilla lancia un concorrente di Apple News+ a metà prezzo

L’accelerazione sui servizi a pagamento è una strategia su cui Apple sta investendo moltissimo, ma è una strada che sta intraprendendo sempre più anche lo sviluppatore di Firefox: ora Mozilla propone agli utenti un servizio concorrente di Apple News+ in abbonamento.

Il concorrente Apple News+ di Mozilla viene indicato con il nome Firefox Ad-free Internet. Nella breve descrizione lo sviluppatore dichiara di aver siglato accordi con alcuni dei più grandi editori per offrire ai propri utenti una migliore esperienza di giornalismo. Mozilla precisa che condivide i pagamenti ricevuti dagli utenti con i siti web che le persone leggono, in questo modo gli editori guadagnano più denaro permettendo loro di offrire contenuti migliori senza pubblicità.

Non a caso il motto pubblicitario strilla “Supporta i siti che ami, evita la pubblicità che odi”. Per offrire questo servizio concorrente di Apple News+ Mozilla collabora con Scroll, una startup che propone i contenuti di alcuni dei siti web USA più letti, tra cui The Verge, Gizmodo, Buzzfeed, Vox e altri, tutti senza pubblicità grazie agli abbonamenti.

Scroll è ancora in fase di beta riservata a un ristretto numero di utenti. Oltre ad articoli e notizie, i servizi inclusi comprendo articoli audio, segnalibri condivisi tra tutti i dispositivi, consigli e raccomandazioni sulle notizie, oltre a un’app focalizzata sulle notizie. La possibilità di accedere ai contenuti da computer e mobile sembra suggerire che il tutto sia gestito tramite l’account Firefox degli utenti, anche per usare il servizio in altri browser.

Nel momento in cui scriviamo il concorrente di Apple News+ di Mozilla viene proposto in prova gratuita all’interno di un sondaggio che mira a valutare l’interesse degli utenti per un servizio di questo tipo. Il prezzo indicato è di 4,99 dollari, quindi esattamente la metà di Apple News+ negli USA, in ogni caso, almeno per ora, sembrano mancare numerose testate e contenuti invece presenti nell’abbonamento Apple, tra cui soprattutto centinaia di giornali e riviste in versione digitale, tra cui anche pubblicazioni e magazine tra i più famosi in USA e nel mondo.

Ricordiamo che a giugno Mozilla ha anticipato l’arrivo di nuovi servizi premium a pagamento con Firefox, tra cui una VPN e un servizio cloud. Apple News+ è già attivo in USA ma non è dato sapere quando arriverà sui nostri lidi. In autunno in Italia e in altre nazioni è atteso l’arrivo di Apple Arcade e di Apple TV+.