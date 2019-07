Sony lavora a uno smartphone con schermo arrotolabile

Tutti i costruttori stanno studiando nuove soluzioni per innovare nel settore smartphone: Samsung e Huawei in testa rispettivamente con Galaxy Fold e Huawei Mate X con display pieghevoli, che devono però ancora arrivare sul mercato: Sony potrebbe arrivare nel giro di pochi mesi con il primo smartphone con schermo arrotolatile. Un dispositivo innovativo che potrebbe essere impiegato per rilanciare il marchio Sony in un mercato dove gli affari non vanno benissimo.

Tenendo presente gli elevati prezzi indicati per i primi terminali flessibili, e soprattutto problemi riscontrati e ritardi, sembra decisamente troppo presto per parlare di smartphone arrotolabili. In ogni caso l’anticipazione da accogliere con molta cautela, indica non solo le principali specifiche tecniche, ma indica anche l’arrivo molto vicino nel tempo. Si parla addirittura di dicembre di quest’anno o nei primi mesi del 2020, tempistiche e dispositivo sorprendenti, se si tradurranno in realtà.

Numerosi i dettagli indicati: processore Qualcomm Snapdragon 855 affiancato dal modem Qualcomm X50, fotocamera con Zoom 10x, batteria da 3.220 mAh, mentre il display arrotolabile sembra sia costruito non da Sony ma da LG.

Questo terminale viene indicato come un concorrente di Galaxy Fold e Huawei Mate X: che si tratti però di uno smartphone con schermo avvolgibile è chiaramente indicato con una GIF animata, allegata al post su Twitter, che mostra un prototipo di display arrotolabile in azione all’interno di una postazione dimostrativa.

La GIF animata è tratta da un video di SlashGear che risale al 2016 che riportiamo in qusto articolo, incluso nel post solo per rendere l’idea del funzionamento di questa tecnologia, anche perché lo schermo arrotolabile mostrato è costruito da Samsung.

Trattandosi della prima e per ora unica anticipazione di uno smartphone Sony arrotolabile, non ci sentiremmo di scommettere sull’arrivo nel giro di pochi mesi.

Per il momento non rimane che attendere l’inizio della commercializzazione dei primi terminali pieghevoli, mentre gli appuntamenti con i top di gamma di prossima generazione sono per il 7 agosto per Galaxy Note 10 e poi a settembre, a data ancora ignota, per la presentazione dei nuovi iPhone 2019 con i successori di iPhone XS Max, XS e l’erede di iPhone XR.