Mozilla Firefox 93, ora con supporto alle immagini AVIF

Mozilla ha aggiornato Firefox e la versione 93 del browser per Mac e PC ora supporta il formato AVIF per le immagini, un formato basato su codec video AV1 (royalty free) che si propone come alternativa al JPEG, promette risparmio nell’uso della banda (la compressione può arrivare a creare file fino a dieci volte più leggeri rispetto a Jpg) supporta canali per la trasparenza e profondità di colore di 8, 10 o 12 bit. Questo formato è stato sviluppato da Alliance for Open Media (AOMedia) ed è completamente gratuito.

Altra peculiarità di questa versione di Firefox è il supporto per la compilazione dei moduli in PDF, in altre parole i form basati su XFA (XML Forms Architecture), formato di Adobe che offre la possibilità di inserire campi (compilabili) all’interno di documenti PDF e determinare il layout di un modulo.

Su macOS, se il browser viene avviato direttamente da una immagine DMG montata sulla Scrivania, l’utente viene invitato a completare l’installazione (copiando il software nella cartella “Applicazioni).

Firefox ora blocca i download che fanno affidamento a connessioni non sicure, proteggendo l’utente da potenziali siti malevoli. Sono state inoltre migliorate funzionalità legate alla privacy con SmartBlock 3.0, integrate funzioni per la protezione contro il tracciamento.

Firefox 93 si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

