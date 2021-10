Nord Engineering, un veicolo elettrico di Volvo per la raccolta differenziata dei rifiuti

Volvo FE 6×2 Electric sarà allestito con il sistema di raccolta Easy, soluzione automatizzata e “green” per la gestione intelligente dei rifiuti in ottica smart city.

Nord Engineering è un’azienda italiana che opera nel settore dello smart waste management. “Abbiamo ideato e brevettato Easy, un sistema automatizzato di raccolta dei rifiuti unico al mondo, che comprende sia il mezzo allestito che i contenitori della raccolta”, spiega Andrea Fissore, Responsabile Marketing di Nord Engineering. “Il nostro sistema è stato scelto da municipalità e aziende di oltre 20 paesi del mondo, dall’America a Dubai, che hanno riconosciuto la nostra capacità di sviluppare tecnologie di raccolta smart, sicure ed efficienti”.

Il sistema Easy permette di ottimizzare l’intero processo di raccolta. Attraverso un joystick, senza scendere dalla cabina, un solo operatore aziona l’attrezzatura che aggancia, svuota e riposiziona il contenitore in modo automatico. L’aggancio è dall’alto, lo scarico dal basso: così tutto si svolge velocemente e in totale sicurezza. Attraverso il cloud, i contenitori comunicano con i mezzi e la centrale per essere svuotati quando sono quasi colmi. Inoltre, attraverso una card o App specifica, riconoscono l’utente domestico o commerciale e possono adattare l’apertura della bocca alla quantità di rifiuti, per agevolare il conferimento.

Oltre ad essere sicuro e intelligente, Easy è green, versatile ed igienico. I contenitori in acciaio 100% riciclabile possono essere fuori terra oppure semi interrati o interrati, per raggiungere importanti capienze senza compromettere l’arredo urbano.

Attraverso l’allestimento di un mezzo elettrico, Nord Engineering riferiesce di essere riuscita a chiudere l’ennesimo circolo virtuoso. “L’idea era già nell’aria, così quando un nostro cliente ha mostrato questa esigenza per una commessa specifica, chiedendoci un mezzo a basso impatto ambientale e con la minima rumorosità, abbiamo colto la palla al balzo”, continua Andrea Fissore. Per quanto riguarda Volvo riferisce di avere “trovato un’ottima collaborazione e un supporto importante, anche tecnico. Il veicolo è arrivato in azienda ed è pronto per essere allestito con il nostro sistema”.

Il modello Volvo FE 6×2 Electric è un veicolo completamente elettrico, particolarmente adatto alla raccolta dei rifiuti e alla distribuzione urbana. Il veicolo ha una potenza fino a 540 CV, massa totale a terra di 27 Ton ed è dotato di quattro pacchi batterie con batterie da 66 kWh.

Nel dettaglio, Volvo FE Electric, a tre assi, sarà allestito con un compattatore fisso telaio e sarà impiegato in un contesto urbano, ad integrazione di una flotta costituita da veicoli classici a motore endotermico con sistema Easy. L’allestimento prenderà l’energia necessaria al suo funzionamento direttamente dal motore elettrico, senza necessità di modifiche o adeguamenti.

