iPad ora vanta il 42,3% del mercato globale dei tablet

Pubblicità

Gli ultimi dati di Canalys evidenziano nel quarto trimestre (Q4) 2024 una crescita del 5,6% anno su anno nel mercato tablet, numeri che arrivano a 39,9 milioni di unità e l’iPad di Apple è il dispositivo che guida il settore.

Apple ha ampliato la sua posizione leader con una crescita del 14% nel Q4 2024 e una crescita del 5,3% per tutto l’anno, e vanta la spedizione di 16,9 milioni di unità nel trimestre in esame. Secondo dati elaborati da Canalys la crescita è stata alimentata dal rilascio dei nuovi modelli di iPad mini e iPad Air; l’iPad ora vanta il 43,3% di market share a livello globale, numeri in salita rispetto al 39,2% dello stesso periodo dello scorso anno.

Le spedizioni di tablet nel quarto trimestre hanno contribuito al totale di 147,6 milioni di unità di tutto il 2024, in salita del 9,2% rispetto al 2023. La crescita è stata osservata in tutte le aree geografiche ad eccezione del Nord America, evidenziando in generale una sana ripresa rispetto ai numeri al ribasso registrati nel 2023.

“Con il mercato PC che vira verso un ciclo di aggiornamento commerciale, si registra anche una ripresa della domanda dai tablet”, riferisce Himani Mukka, Research Manager di Canalys. “Da un recente sondaggio nei partner di canale è emerso che il 52% di quanti vendono tablet commerciali prevedono spedizioni in crescita per il 2025; il 32% prevede performance piatte e solo il 16% un calo. Le opportunità di aggiornamento restano abbondanti nell’ambito di vari settori e mercati verticali, con previsti rafforzamenti degli investimenti IT dopo un prolungato periodo di limitazioni nei budget”.

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.