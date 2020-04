Nasce la linea monitor Philips B1, ecologici ed economici: a partire da 109 euro

E’ nata la nuova linea di monitor Philips B1 che combina le ultime tecnologie a buone prestazionia prezzi alla portata di tutte le tasche. Il più piccolo dei primi tre modelli del costruttore che fanno parte di questa gamma ha un pannello LCD da 24” con tecnologia Power Sensor per risparmiare fino al 70% dei costi energetici e connettività HDMI per facilitare il collegamento audio/video col computer.

Questo monitor, nome in codice Philips 245B1, ha una risoluzione Quad HD da 2.560 x 1.440 pixel con tecnologie IPS e SmartImage che promettono immagini luminose e nitide particolarmente apprezzate da fotografi, professionisti della grafica, cinematografici e designer che lo possono impiegare anche per i propri progetti.

Altre tecnologie presenti in questo modello sono la Flicker-Free e la modalità LowBlue che riduce l’affaticamento degli occhi, nonché la modalità Easy Read e la SmartErgoBase che consentono invece agili regolazioni ergonomiche. Il monitor presenta anche altoparlanti stereo integrati insieme alle prese DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.2 e HDCP.

Inoltre il nuovo Philips 245B1, in vendita da aprile a 229 euro, è dotato di un PowerSensor integrato che rileva automaticamente la presenza dell’utente e regola di conseguenza la luminosità del monitor, aumentandone la durata di vita e riducendo i costi energetici fino al 70%.

Come dicevamo la nuova gamma Philips B1 è progettata per essere ecologica. Questo monitor è conforme a vari standard e certificazioni ambientali come EnergyStar 8.0, EPEAT, TCO Certified Edge e RoHS: in pratica il monitor è fatto all’85% di plastica riciclata post-consumo, il suo imballaggio di materiale al 100% riciclabile ed è completamente privo di sostanze nocive come mercurio, piombo e PVC/BFR.

Della nuova serie Philips B1 fanno parte anche i modelli 242B1 (109 euro) e 275B1 (309 euro) in arrivo a giugno. Il primo è un monitor LCD da 24” con risoluzione Full HD: è dotato di PowerSensor, SmartImage e tecnologia IPS. Il modello Philips 275B1 è dotato invece di altre funzionalità che massimizzano produttività e prestazioni, come la SmartErgoBase e la tecnologia Adaptive-Sync, per migliorare il comfort dell’utente e rendere lo stesso luogo di lavoro più produttivo e piacevole possibile. Questo monitor LCD da 27” è dotato di risoluzione Quad HD.

