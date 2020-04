Auricolari in-ear con spina jack audio da 3.5 mm a soli 11,19 euro

Se state cercando un paio di auricolari di ottima qualità, date un’occhiata a questa offerta: con un codice ne comprate un paio con gommini in-ear a soli 11,19 euro.

Questi auricolari, prodotti da Vava, sono di tipo in-ear, quindi oltre ad essere ergonomici e confortevoli grazie ai gommini intercambiabili in silicone inclusi in confezione, offrono un buon isolamento dai rumori esterni.

La musica in riproduzione si può controllare attraverso il telecomando incorporato nel filo, che offre alcuni tasti per saltare tracce, fermare la musica o rispondere a una telefonata sfruttando il microfono posizionato sul retro del medesimo telecomando.

Trattandosi di cuffie con filo e spina jack da 3.5mm funzionano praticamente con la gran parte dei lettori MP3 e degli smartphone attualmente in circolazione: con gli iPhone, da iPhone 7 in avanti, è necessario accompagnarle ad un adattatore Lightning come quello che Apple include in confezione. Stesso discorso per gli smartphone Android che hanno la sola presa USB-C: in quel caso sarà necessario acquistare un adattatore a parte.

Gli auricolari Vava EP004 sono dotati di driver di buona qualità che promettono un suono equilibrato, senza quindi esagerare con i bassi oscurando le alte frequenze. Il chip che controlla il microfono è inoltre progettato per ridurre le interferenze causate dal vento e dai rumori esterni, promettendo perciò una buona qualità audio in chiamata.

La scocca esterna degli auricolari è costruita in metallo mentre il cavo è rivestito in TPE, un materiale che promette una buona durata nel tempo. Sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi e nel caso di iPhone e iPad l’azienda assicura che supportano anche Siri.

Se siete interessati all’acquisto gli auricolari Vava EP004, normalmente venduti per 16 euro, si possono comprare a 11,19 euro inserendo il codice DB7729FX nel carrello prima dell’acquisto.