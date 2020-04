Sterilizzatore USB ad ozono per frigoriferi ed armadi in offerta con spedizione gratis

Se volete dare una rinfrescata al vostro frigorifero, ad un armadio o ad altri spazi chiusi, la soluzione potrebbe essere questo utile sterilizzatore USB all’ozono in offerta su Cafago a soli 20 euro.

Il prodotto di piccolo dimensioni è in grado di sterilizzare e rinfrescare l’aria attraverso l’emissione di ozono, nello specifico 60 mg di ozono per ora. Grazie alle proprietà di questo gas, l’ambiente verrà sterilizzato eliminando eventuali agenti patogeni e prevenendo la formazione di muffe o funghi indesiderati, eliminando così anche i cattivi odori.

È adatto per la disinfezione e la deodorizzazione di frigoriferi, ma può essere utilizzato anche in ambienti chiusi come armadi, scarpiere, armadi, borse per calzini, scatole per biancheria intima, e può anche essere usato per disinfettare l’interno delle auto.

Il dispositivo include una batteria al litio ricaricabile da 1500 mAh e può essere comodamente ricaricato via USB.

Lo sterilizzatore ad Ozono può essere acquistato a circa 20 euro cliccando su questo link diretto. La spedizione è gratuita.

Oltre allo sterilizzatore ad ozono, segnaliamo anche un’altra offerta interessante di Cafago, ovvero una scatola di sterilizzazione via UV, perfetta per sanificare altri oggetti come smartphone, chiavi, e qualunque cosa possa essere inserita nella scatola per essere irradiata con i raggi UV.

Il box di sterilizzazione via UV si acquista a circa 23 euro cliccando su questo link diretto. La spedizione è gratuita.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.