NAVEE N65, il monopattino da 500W per andare dappertutto

NAVEE N65 è tra i monopattini più potenti all’interno dell’attuale panorama, grazie al suo motore da 500W, che promette tanta potenza e la possibilità di affrontare qualsiasi tracciato grazie ai suoi pneumatici da 10 pollici. Al momento si acquista in offerta a 539 euro, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca per acquistare.

Alimentato da una batteria al litio ad alta capacità da 48 V/12,5 Ah, l’N65 permette un’autonomia fino a 65 km con una velocità massima di 35 km/h. Al suo interno un chip BMS che gestisce e ottimizza la durata della batteria, la potenza, e la sicurezza.

Propone pneumatici da 10 pollici con battistrada da cross country, per prestazioni migliori in termini di tenuta di strada e resistenza alle forature, e risultano confortevoli e durevoli, adattandosi a varie superfici stradali.

Il monopattino gode di un motore brushless da 500 W di alta qualità, che fornisce una potenza stabile e potente, migliorando le prestazioni in salita del 20%, consentendo allo scooter elettrico di salire pendenze al 25%.

N65 offre velocità regolabile a 3 livelli, da 35 km/h, 25 km/h e 15 km/h, che può essere impostata tramite un pulsante e che viene mostrata sullo schermo LED, offrendo ai rider l’opportunità di scegliere la modalità preferita, anche a seconda delle strade in cui si sta circolando.

Il telaio è ad alta resistenza, permettendo di trasportare utenti fino a 120 kg. E’ dotato di EABS anteriore e freno a disco posteriore, che aiuta una frenata a distanza di arresto e offre ai una guida sicura in caso di emergenza.

Caratteristiche tecniche:

Autonomia: 65 km

Velocità: 35 km/h

Massimo Pendenza: 25%

Potenza nominale del motore: 500 W

Pneumatici da 10″

Freni: EABS anteriore + freno a disco posteriore

Batteria: 48 V, 12,5 Ah

Tempo di ricarica: circa 7-8 ore

Livello di impermeabilità: IPX4

Luce: 1,8 W

Carico massimo: 120 kg

Peso dell’articolo: 23,5 kg

Dimensioni dell’articolo: 119 * 51 * 122 cm

Dimensioni da piegato: 121 * 20,5 * 46 cm / 47,64 * 8,07 * 18,11 pollici

NAVEE N65 costa di listino 599 euro, ma al momento grazie al codice sconto TCF4495, si acquista a 539 euro, con spedizioni veloci dalla Polonia, dunque senza rischi di oneri doganali. Clicca qui per acquistarlo.