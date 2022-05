Pokemon Special Championship sbarca a Milano a giugno

Il Mediolanum Forum di Assago a Milano sarà il palcoscenico di un evento unico in Italia, il Pokemon Special Championship. L’atteso torneo è una competizione ufficiale del Campionato Pokémon – organizzata da ProGaming Italia, azienda da oltre 20 anni specializzata nell’organizzazione di eventi dedicati all’Esport – e si svolgerà il 4 e 5 giugno 2022.

Più di 600 giocatori – provenienti da tutto il mondo e di ogni età – potranno sfidarsi sia sui Videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo, sia sul Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. In linea con il regolamento ufficiale del gioco Play! Pokémon, i giocatori dovranno portare con sé il proprio mazzo di 60 carte o la propria copia di Pokémon Spada o Pokémon Scudo.

Questa manifestazione sarà l’occasione per guadagnare punti speciali chiamati “Championship Points” che consentiranno di ottenere un invito ai Campionati Mondiali Pokémon, in programma dal 18 al 21 agosto prossimi a Londra. Durante la competizione, i partecipanti verranno divisi in tre categorie: Junior per quelli nati dal 2010 in poi, Senior per i nati dal 2006 al 2009 compresi, infine Master per chi è nato nel 2005 o prima.

Per continuare a garantire la massima sicurezza a tutti i partecipanti dell’evento, sarà necessario osservare una serie di requisiti e precauzioni relativi al COVID-19. In particolare i giocatori sopra i 12 anni dovranno presentare una attestazione che certifichi il completamento del ciclo vaccinale e indossare per tutta la durata dell’evento una mascherina di tipo FFP2 o superiore.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata alla sicurezza nel sito web dell’evento Pokemon Special Championship di Milano. Secondo la ricerca di una società di analisi di mercato realizzata lo scorso anno il franchise dei Pokemon vale più di Guerre Stellari e dei film Marvel ed è il franchise che vale di più al mondo. Trovate numeri e confronti in questo articolo di macitynet.