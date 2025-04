NAVEE ST3 Pro e GT3 Max rendono grande la micromobilità

Pubblicità

NAVEE ha presentato a Milano le sue ultime novità per il trasporto cittadino sostenibile, tra cui spiccano le serie di monopattini elettrici ST3 e GT3, oltre a una gamma ampliata di soluzioni per la micromobilità che includono e-bike fino ai golf trolley intelligenti.

L’introduzione delle serie ST3 e GT3, spiega il produttore, è finalizzata a spingere ulteriormente l’innovazione nel campo della micromobilità. La serie ST3 comprende due modelli: il modello ST3 Pro, dotato di un motore da 1.350 W di picco (500 W nominali), in grado di affrontare pendenze fino al 28%, e un sistema di sospensioni Damping Arm a quattro bracci che garantisce una guida fluida su diversi tipi di superficie.

Grazie a una batteria da 596,7 Wh, il modello Pro offre un‘autonomia certificata fino a 75 km.

Il modello base ST3, invece, monta un motore da 1.000 W e raggiunge un’autonomia fino a 60 km, supportato da un sistema frenante triplo e dal controllo della trazione, che riduce la distanza di frenata e assicura stabilità su superfici scivolose.

NAVEE serie GT3

La serie GT3 presenta due varianti. Il GT3 Max, dotato di un motore da 1.000 W, può superare pendenze fino al 22% e raggiunge una velocità massima di 20 km/h, mentre la sua batteria ad alte prestazioni da 596,7 Wh offre un’autonomia fino a 75 km.

Le sospensioni anteriori a doppia forcella e quelle posteriori a doppio cilindro riducono le vibrazioni del 40%, per offrire un migliore comfort di guida.

Il modello GT3, invece, monta un motore da 700 W e offre un’autonomia fino a 60 km, integrando funzioni smart quali localizzazione, protezione antifurto e controllo a distanza tramite Apple Dov’è, rendendo ogni viaggio più sicuro e connesso.

e-Bike NAVEE

Tra gli altri veicoli presentati a Milano anche la gamma di e-bike NAVEE si articola in diversi modelli progettati per soddisfare esigenze differenti: il modello C7, con un design step-through adatto ai pendolari. C’è anche la F7, una e-bike pieghevole con pneumatici larghi pensata per affrontare strade cittadine e sentieri, e il modello M7, realizzato per chi necessita di una soluzione di mobilità robusta per trasporti familiari o merci.

Ancor più curiosa, poi, la presentazione del Golf Trolley Birdie 3X che introduce il sistema Smart Follow-Me, che consente al trolley di seguire automaticamente il proprietario, mantenendo una distanza fissa, grazie a una batteria da 220 Wh che assicura un’autonomia di circa 30 km.

