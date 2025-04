Con Vimeo apri il tuo servizio streaming senza sapere programmare

Pubblicità

La preoccupazione principale di qualsiasi creatore di contenuti in rete è quella dell’affidabilità. TikTok e Instagram garantiscono grande visibilità, ma offrono poche entrate mentre YouTube, pur essendo più remunerativo, spesso costringe i creator a rincorrere agli algoritmi, invece di permettere loro di gestire appieno il proprio percorso. Ecco, allora, la soluzione prospettata da Vimeo.

Vimeo propone adesso una soluzione alternativa: una piattaforma pronta all’uso che consente a ogni creatore di lanciare in modo semplice e veloce il proprio servizio di streaming in abbonamento. Si chiama Vimeo Streaming e non richiede alcuna conoscenza di programmazione. Il servizio permette di creare app e piattaforme personalizzate con vari livelli di abbonamento.

Molto di più: permette di gestire l’accesso a eventi live, merchandising, bumper video su misura per promuovere progetti, protezione contro la pirateria, analisi dati avanzate e traduzioni automatiche basate sull’intelligenza artificiale, per raggiungere un pubblico globale.

Secondo il CEO Philip Moyer, l’obiettivo di Vimeo Streaming è fornire ai creator strumenti più efficaci per interagire con il proprio pubblico, ottimizzare la monetizzazione dei contenuti e assicurare livelli di sicurezza avanzati. Il tutto sfruttando l’intelligenza artificiale, grazie alla quale la piattaforma punta anche a superare gli ostacoli linguistici, permettendo ai creatori di raggiungere un pubblico internazionale.

Alla base di questa visione c’è la convinzione che ogni professionista debba poter gestire pienamente la propria attività e il modo in cui viene retribuito, spiega il CEO della società.

Già da tempo offre strumenti per distribuire e monetizzare contenuti video, ma con Vimeo Streaming si da la possibilità ai creator di fare un passo in avanti con una piattaforma ora ancora più completa.

