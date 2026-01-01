Naviga gratis in 5G: se hai questo operatore attiva subito la super offerta per giga illimitati

Navigare gratis in 5G oggi è possibile e una mossa a sorpresa di un grande operatore sta cambiando tutto per migliaia di utenti.

Quando si parla di navigazione in 5G, infatti, non si fa riferimento soltanto a una sigla accattivante o a una promessa pubblicitaria. Il 5G rappresenta un vero salto generazionale nel modo di utilizzare internet da smartphone, senza ombra di dubbio paragonabile a ciò che fu il passaggio dal 3G al 4G.

Velocità di download nettamente superiori, tempi di risposta quasi immediati e una maggiore stabilità anche nelle aree più affollate sono solo alcuni dei vantaggi concreti di questa tecnologia. Navigare in 5G significa guardare contenuti in streaming in altissima definizione senza buffering.

Gratis in 5G con questo operatore

La notizia che sta circolando nelle ultime ore ha acceso l’attenzione degli utenti più attenti. Qualcosa si sta muovendo dietro le quinte e non riguarda un’offerta urlata a colpi di spot, ma un aggiornamento silenzioso che potrebbe fare davvero la differenza.

Uno dei tre grandi operatori mobili ha infatti iniziato ad abilitare automaticamente il miglior servizio di rete disponibile su alcune utenze, senza richiedere costi aggiuntivi o modifiche contrattuali. Una scelta che, senza ombra di dubbio, va nella direzione di rendere il 5G sempre più accessibile.

Entrando nel dettaglio, parliamo di EE, acronimo di Everything Everywhere, uno dei principali operatori di telefonia mobile e servizi Internet nel Regno Unito, oggi di proprietà del gruppo BT. EE non è certo un nome nuovo per chi segue il settore hi-tech, visto che è stata l’azienda a lanciare la prima rete 4G del Paese già nel 2012.

Ora, però, l’attenzione si sposta sul 5G, con una decisione che sta facendo discutere positivamente. L’operatore ha iniziato ad aggiornare i clienti pay as you go, ovvero quelli che utilizzano piani a consumo, garantendo loro l’accesso alla rete 5G senza costi extra.

La cosa interessante è il modo in cui l’aggiornamento viene comunicato. Nessuna procedura complicata, nessuna app da installare o richiesta da inviare all’assistenza. Gli utenti coinvolti ricevono semplicemente un messaggio di testo che recita: “Ottime notizie! Abbiamo aggiornato alcune impostazioni di rete, per favore riavvia il telefono per assicurarti che sia aggiornato”.

Dietro a quelle poche righe, però, si nasconde l’abilitazione alla navigazione in 5G, con tutti i vantaggi del caso. Basta un riavvio del dispositivo compatibile per iniziare a sfruttare la nuova rete.

EE ha confermato che l’obiettivo è estendere questo bonus gratuito a tutti i clienti interessati entro la fine di gennaio del prossimo anno. Questo significa che, nel giro di poche settimane, sempre più utenti potrebbero ritrovarsi a navigare in 5G senza aver cambiato tariffa e senza essersene quasi accorti. Una strategia che punta a fidelizzare i clienti e, allo stesso tempo, a spingere l’adozione della nuova tecnologia.

Naturalmente restano alcune condizioni implicite, come il possesso di uno smartphone compatibile con il 5G e la copertura nella propria zona, però il segnale lanciato è chiaro. Il 5G non è più un lusso riservato a pochi, ma una realtà sempre più diffusa.

Per chi utilizza una SIM EE pay as you go, quindi, il consiglio è semplice: controllare i messaggi, riavviare il telefono e verificare le impostazioni di rete. Potreste scoprire di avere già tra le mani una connessione ultraveloce, senza aver speso un euro in più.