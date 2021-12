Le migliori stampanti a getto d’inchiostro per Mac di fine 2021

Tutti i produttori di stampanti a getto di inchiostro producono modelli compatibili con Mac e PC ma scegliere la miglior stampante a getto d’inchiostro da abbinare al proprio computer, sia Mac che non Mac, non è un compito facile. Esistono centinaia di modelli con caratteristiche molto diverse tra loro: alcune stampanti inkjet, come si chiamano in alternativa, sono molto economiche ma non mettono a disposizione varie funzioni o prevedono l’uso di inchiostri costosi e a bassa durata da rendere l’investimento un falso risparmio; altre sono inutilmente complicate e con funzionalità che poco servono all’utente domestico. Altre ancora sono adatte a un piccolo ufficio e non per l’ambito home.

Restringere il campo non è semplice ma abbiamo provato a farlo, tenendo conto di funzionalità messe a disposizione, del costo delle cartucce originali e altre caratteristiche. Abbiamo selezionato dieci diverse stampanti a getto di inchiostro, scegliendo i modelli multifunzione e suddividendole a loro volta in due categorie: per uso domestico (per chi la necessità di stampare solo di tanto in tanto e con un range di costo tra i 50 e i 110 euro) e per uso ufficio (per chi stampa più spesso rispetto a un utente domestico e con un range di costo tra i 100 e i 300 euro).

Tralasciamo i dettagli sul funzionamento, che trovate qui, o qui e passiamo direttamente al dunque...

La miglior stampante a getto d’inchiostro, dove cominciare

La prima cosa da tenere in considerazione è capire quanto effettivamente verrà sfruttata. Le stampanti a getto d’inchiostro per uso domestico non sono pensate per un carico di lavoro eccessivo: sono dispositivi che hanno senso per chi ha bisogno di stampare solo di tanto in tanto. Se l’esigenza di stampare è quotidiana, sarà bene valutare l’acquisto di stampanti di diverso tipo, come ad esempio una stampante laser, più costosa ma a lungo termine probabilmente più conveniente (vedremo in un articolo a parte quando e come scegliere una stampante laser).

Le cartucce di inchiostro

Non fatevi ingannare dal prezzo basso di molte stampanti. Alcune Inkjet costano effettivamente poco ma il “trucco” dei produttori è guadagnare dopo con le cartucce di ricambio. Valutate dunque il costo delle singole cartucce, la loro durata e se la stampante consente di usare inchiostri separati (in altre parole, in modo da poter sostituire solo il colore più usato e non gettare per forza gli altri colori). Con le cartucce che integrano più colori in un unico blocco, anche quando un solo colore è esaurito la cartuccia va sostituita interamente, con conseguente spreco di inchiostro; con le cartucce di inchiostro separate si sostituisce solo il colore più usato, risparmiando sui costi di stampa. Se state valutando l’acquisto di una nuova stampante, verificate quindi che il modello impieghi cartucce separate.

La durata degli inchiostri delle Inkjet

Alcuni produttori offrono inchiostri “ad alto rendimento”, “ad alta capacità” o “XL”, con capacità maggiore rispetto alle cartucce standard, ideali per chi stampa di più e in grado di un risparmio sui costi di stampa fino anche al 25%. Sulle confezioni delle cartucce o sui siti dei produttori è possibile individuare per ogni inchiostro i dati sulla loro resa in termini di pagine che è possibile stampare; questo riferimento è ovviamente approssimativo. Il rendimento effettivo può variare secondo le immagini stampate e delle condizioni di utilizzo.

I costi dei materiali di consumo rappresentano una parte non trascurabile del costo totale di proprietà̀ (TCO) e del costo per pagina (CPP) dei dispositivi di stampa. Il confronto della resa delle cartucce è un parametro importante. Esistono standard di riferimento (ISO/IEC) della resa per pagina delle cartucce. Questi standard tengono conto di una copertura media per le pagine che si attesta intorno al 5%. Le indicazioni sul numero di pagine stampate con questa metodologia, fanno riferimento a pagine stampate in continuo fino a quando la cartuccia raggiunge il fine vita.

Nella pratica, la durata effettiva delle cartucce è inferiore a quella dichiarata perché ovviamente molto dipende da quanto e cosa si stampa (le rese per pagina effettive possono variare considerevolmente a seconda di vari fattori: effettiva copertura per pagina, presenza di alcuni colori o no, condizioni ambientali, ecc.). Anche quando si stampa in modalità̀ monocromatica o in scala di grigi, è possibile che venga utilizzato inchiostro a colori anziché́ nero, in base al tipo di carta o alle impostazioni della qualità̀ di stampa. Ciò̀ avviene con alcune stampanti poiché́ per creare il nero è utilizzata una miscela di inchiostro a colori.

Inchiostri originali o no per la vostra Inkjet?

Ogni produttore sottolinea che le cartucce di inchiostro e carte da loro prodotte sono progettate per funzionare in perfetta sinergia con le loro stampanti e offrire i risultati migliori. È quasi sempre possibile usare inchiostri compatibili: questi sono meno costosi rispetto agli originali ma spesso la qualità generalmente non è paragonabile ai consumabili progettati specificamente per le stampanti e inoltre questi invalidano la garanzia in caso di problemi. In alcuni casi se le cartucce in uso non sono originali, le informazioni sui livelli di inchiostro potrebbero non essere visualizzabili via software (gestite correttamente dal driver che comunica con la stampante).

Le cartucce incluse nella confezione delle getto d’inchiostro

Tutte le stampanti a getto di inchiostro generalmente includono di serie nella confezione cartucce con una quantità di inchiostro inferiore rispetto alle cartucce che sarà possibile acquistare in seguito separatamene. Quando acquistate la stampante, valutate subito l’acquisto delle cartucce di ricambio (da tenere da parte conservandole adeguatamente) in modo da non rimanere a secco all’improvviso. Tenete presente che le cartucce di inchiostro fornite con la stampante vengono utilizzate parzialmente durante la configurazione iniziale. Alla prima accensione, la testina della stampante deve essere completamente carica di inchiostro. Tale processo, eseguito una sola volta, consuma una determinata quantità̀ di inchiostro ed è anche per questo che con tali cartucce si stampa generalmente un numero inferiore di pagine rispetto alle cartucce utilizzabili successivamente.

Formati e tipi di carta supportata

I tanti marchi che producono stampanti mettono a disposizione vari tipi di carta, destinati ad applicazioni fra le più disparate: carte bianco brillante per la casa, carte creative (es. per il trasferimento su magliette), carte fotografiche, carte per presentazioni, per applicazioni artistiche, per etichette e carte speciali come quelle a sublimazione. Anche la possibilità di usare questo tipo di materiale di consumo può fare la differenza di prezzo tra i vari tipi di stampanti. Oltre alle varie carte speciali, molte stampanti supportano formati (dimensioni) differenti: tipicamente il formato A4 e inferiori (A5, A6, B5), buste. Se avete bisogno di stampare su formati e grammature particolari, verificate che la stampante scelta sia effettivamente in grado di farlo. Altri parametri da valutare, sono: la capacità del cassetto carta, la possibilità di stampare senza margini e il supporto al fronte/retro (utile per risparmiare fogli).

Wi-Fi ed Ethernet

Dopo aver verificato costo cartucce, possibilità di stampare sui vari tipi carta, altri parametri da valutare sono: la presenza di funzioni come il WiFI e il supporto di dispositivi mobili. Il supporto alle reti wireless consente di stampare senza fili passando per un router/access point wifi. La configurazione di questa connessione varia da modello a modello: in alcuni casi è necessario collegare la prima volta il cavo USB, portare a termine la configurazione sul computer, e alla fine scollegare il cavo. In altri casi è possibile specificare la presenza di una rete da un pannello di controllo sulla stampante. In altri casi ancora è possibile semplificare il setup Wi-Fi sfruttando router e access point compatibili WPS (Wi-Fi Protected Setup), stabilendo la prima connessione con la semplice pressione di un pulsante.

L’Ethernet è presente tipicamente sulle stampanti destinate a uso ufficio. Rispetto alla WiFI, abbiamo la sicurezza che il dispositivo è sempre raggiungibile e di una maggiore stabilità nella connessione. Ovviamente collegata a sua volta a un router, una stampante con una connessione di questo tipo potrà essere gestita da più computer, senza bisogno di avviare una condivisone ad hoc su uno specifico PC/Mac. Sarà possibile stampare senza bisogno che il computer collegato sia acceso.

Pannelli LCD e slot per lettore memory card

Su alcune stampanti Inkjet è presente un pannello LCD (a volte anche touch): questo tipicamente consente non solo di semplificare configurazioni varie ma anche visualizzare dettagli sulle cartucce e stampare senza passare dal computer. In alcuni casi basta ad esempio inserire una scheda di memoria e utilizzare il display LCD a colori per stampare le foto senza bisogno di passare da un computer. A questo proposito su alcune stampanti è presente uno slot per l’inserimento di schede di memoria dal quale è possibile stampare direttamente fotografie e documenti.

Scanner/Fax/Copiatrice

Le stampanti a getto di inchiostro base consentono solo di stampare e basta. Le cosiddette “multifunzioni” offrono funzionalità aggiuntive come ad esempio lo scanner e il fax. Si tratta di funzionalità comode che però influiscono sul costo del dispositivo. Avete effettivamente bisogno di uno scanner o di un fax? Se non servono, è inutile sprecare soldi nell’acquistare un prodotto con opzioni che non userete mai. Certamente comoda è la funzione copiatrice offerta da tutte le multifunzioni, in altre parole la possibilità di copiare un documento poggiato sul piano, senza necessariamente passare dal computer.

Avete bisogno di stampare anche da iPad e iPhone?

Se oltre che da Mac/PC avete la necessità di stampare da dispositivi iOS (iPad e iPhone), verificate il supporto alla tecnologia AirPrint. Quest’ultima permette di stampare documenti e foto di elevata qualità dal Mac, dall’iPhone, dall’iPad o dall’iPod touch senza dover installare software aggiuntivo (driver). La tecnologia AirPrint è integrata in molti modelli di stampante, include funzioni come la rilevazione semplice, la selezione automatica del supporto e opzioni di rifinitura. Le stampanti con AirPrint devono essere collegate alla rete Wi-Fi dello stesso dispositivo.

Macitynet ha compilato una lista delle stampanti per iPhone e iPad, che vi consigliamo di scorrere se siete interessati all’argomento.

Le cinque migliori stampanti per casa

Epson WorkForce WF-2820DWF

Questa multifunzione (stampa, scansione, copia, fax) A4 supporta la stampa fronte/retro e usa cartucce separate (Nero, Ciano, Giallo, Magenta). Essendo compatta è facile da integrare in qualunque ufficio domestico, e per chi stampa tanto è possibile risparmiare usando le cartucce di inchiostro separate in formato XL. Le funzioni della stampante sono richiamabili dal display LCD. La connettività WiFi permette di stampare da computer ma anche da smartphone o tablet (senza necessariamente disporre della WiFi, usando la funzione Wi-Fi Direct).

La velocità di stampa è di 10 pagine al minuto in bianco e nero e 5 pagine al minuto a colori. La risoluzione di stampa è di 5.760 x 1.440 dpi. È suopportata la stampa di foto senza bordi. Il cassetto carta supporta 100 fogli standard con grammatura massima di 64 gr/m2. Sono supportati vari protocolli di rete e AirPrint (per la stampa da iPhone e iPad). Nel momento in cui scriviamo su Amazon è offerta a 99,99 euro.



HP Envy 6420e



Questa stampante multigunzione (stampa, scansione e copia) è indicata dal produttore come ideale per le famiglie che hanno l’esigenza di stampare materiale di ogni tipo, dai compiti scolastici, ai documenti di lavoro e alle foto. Tar le pecualiarità di questo prodotto c’è “Instant Ink”: la possibilità di ricevere l’inchiostro direttamente a casa, prima ancora di rimanere senza. Iscrivendosi al servizio entro 7 giorni dalla configurazione della stampante HP+, si ricevono 6 mesi di servizio Instant Ink inclusi; al termine dei 6 mesi iniziali, il servizio Instant Ink sarà a pagamento, salvo cancellazione. L’HP Envy serie 6400e supporta WiFi dual band, stamoa fronte/retro, la scansione multipagina con alimentatore automatico di documenti (ADF), l’invio fax da mobile (iscrivendosi a un servizio dedicto). È supportato AirPrint (stampa da iPhone e iPad) e la velocità di stampa arriva fino a 10 ppm in bianco e nero e 7 ppm a colori. Su Amazon nel momento in cui scriviamo è offerta a 108,98 euro.

Epson Expression Photo XP-8700

Questa multifunzione fotografica è l’ideale per chi sta cercando una stampante A4 in grado di soddisfare sia la stampa quotidiana sia la produzione di fotografie. Offre stampa da mobile e vanta touchscreen e doppi vassoi per la carta. È possibile accedere alle fotografie direttamente dalla scheda di memoria grazie al touchscreen da 10,9 cm. Si può passare facilmente da un’attività all’altra grazie ai due vassoi a caricamento frontale (A4 e formato fotografico) e all’alimentatore posteriore per supporti più spessi. Consente di stampare su CD e DVD adatti e sfruttare il comodo vassoio di uscita motorizzato, l’accensione automatica e la stampa fronte/retro in formato A4. È supportata stampa, scansiona e altro direttamente dal telefono o tablet con l’app Epson Smart Panel. Un’app denominata Epson Creative Print consente stampare fotografie direttamente da Facebook, creare biglietti di auguri personalizzati, ecc. Le cartucce separate sono a sei colori. Integra Wi-Fi e Wi-Fi Direct (tampa wireless con o senza collegamento di rete). Su Amazon nel momento in cui scriviamo è offerta a 161,92 euro

Canon Pixma G650

Questa stampante multifunzione (stampa, scansione, copia) è dotata di sei serbatoi d’inchiostro dye (di qualità fotografica) ricaricabili. Vanta un display LCD a 2 righe (per la visualizzazione delle informazioni e regolazione delle impostazioni), stampa wireless (da dispositivi Wi-Fi e con AirPrint), alimentatore (per il caricamento fino a 100 fogli), stampa di foto senza bordi e fronte/retro. La risoluzione di stampa arriva fino a 4800×1200 dpi. Combina la qualità di stampa fotografica con la capacità di produrre volumi elevati a costi ridotti. Su Amazon nel momento in cui scriviamo è venduta 289,00 euro.

Brother DCP-J1050DW

Questa stampante multifunzione a colori a getto d’inchiostro intelligente è elegante, compatta e offre connettività wireless e mobile. Misura 400 mm x 343 mm x 172 mm, pesa 8,3 kg e si adatta a qualsiasi spazio della casa. Scaricando l’app Brother Mobile Connect è possibile eseguire una serie di attività, quali la stampa di documenti, il controllo dei livelli di inchiostro, la revisione di documenti acquisiti e altro. Un display LCD a colori da 4,5″ semplifica il richiamo di funzioni varie. Integra connettività USB e WiFi (802.11b/g/n), supporta AirPrint e Google Cloud Print. Non è supportato il fronte/retro e la risoluzione arriva fino a 1200×1200 dpi. Su Amazon nel momento in cui scriviamo è venduta 170,42 euro.

Le cinque migliori stampanti per piccoli uffici



Epson WF-2840DWF



Questo multifunzione inkjet compatto è progettato per la casa e i piccoli uffici, offre alimentatore automatico di documenti (ADF), Wi-Fi e stampa da mobile. È supportata la stampa fronte/retro grazie e le cartucce di inchiostro sono separate (sei cartucce). Integra Wi-Fi, Wi-Fi Direct e con l’app per la stampa da mobile è possibile stampare anche se siamo fuori ufficio o casa. La navigazione tra le impostazioni è facilitata dal display LCD. L’alimentatore automatico di documenti ha una capacità fino a 30 pagine e permette di eseguire scansioni, copie e fax di più pagine. Oltre alla cartucce standard, il produttore offre cartucce XL (più convenienti per chi stampa tanto). La velocità è di 10 pagine al minuto in bianco e nero e di 6 pagine al minuto a colori. La risoluzione è di 5760×1440 dpi. Su Amzon nel momento in cui scriviamo è offerta a 129,00 euro.



Hp OfficeJet Pro 8730

HP propone vari modelli di OfficeJet Pro, multifunzioni dedicate all’ufficio. Questo modello offre stampa, copia, scansione, wireless e fax. Supporta carta formato A4, A5 A6, B5, buste, integra 1 porta USB 2.0, 1 ethernet, 2 porte modem rJ/45 (per collegamento telefono/fax). Il produttore afferma che è in grado di gestire un carico di lavoro di 2000 pagine al mese. Supporta la stampa fronte/retro, integra un cassetto per 500 fogli, offre una risoluzione di 1200 dpi e per essere una multifunzione è anche piuttosto compatta (32 x 50 x 33 Centimetri). La velocità di stampa è di 36 pagine al minuto in bianco e nero e 20 pagine al minuto a colori. Interessante è la possibilità di scansionare velocemente documenti multipagina grazie alla scansione fronte/retro a un solo passaggio e all’alimentatore automatico di documenti da 50 pagine. Su Amazon nel momento in cui scriviamo è offerta a 399,00 euro.

Canon Maxify MB2750

Questa multifunzione offre stampa mobile e integrazione cloud, è dotata di doppio cassetto carta con capacità totale di 500 fogli e vanta rapidità di stampa pari a 24 ipm in bianco nero e 15,5 ipm a colori. Di particolare interesse la connettività Wi-Fi e LAN per stampa e scansione. Supporta stampa fronte-retro e un’ampia gamma di formati e tipi di carta, dalla carta comune A4 a etichette, buste, carta fotografica, inclusa la copiatura fronte-retro di documenti d’identità. È possibile stampare, copiare, scansionare e invia fax in con il touch screen TFT a colori da 3″. Il supporto di Apple AirPrint (iOS), Mopria e l’app Canon PRINT consente di stampare ed eseguire scansioni da qualsiasi dispositivo mobile. l filtro dell’indirizzo IP consente di limitare determinate funzioni a un numero selezionato di utenti mentre il supporto del protocollo SMTP consente di scansionare e inviare documenti tramite e-mail in modo sicuro. Su Amazon nel momento in cui scriviamo è venduta 206,00 euro.



Brother MFC-j5330dw



Questa multifunzione (Stampa, Copia e scansione, Fax) stampa fino al formato A3, integra connessioni di rete wsireless (802.11b/g/n) e cablata, stampa da USB, offre connessione con il cloud e stampa fronte/retro. Il tempo di attesa per la prima stampa è inferiore ai 6 secondi. le cartucce di inchiostro (disponibili nel formato L standard e XL) sono separate. L’ADF supporta fino a 50 fogli, il cassetto ha una capacità di 250 fogli. Con Brother iPrint&Scan e il supporto a Apple AirPrint è possibile stampare da smartphone/tablet. Il touchscreen LCD è da 6,8cm. La risoluzione arriva a 600×600 dpi. Su Amazon ne momento in cui scriviamo è venduta 299,00 euro.

HP OfficeJet 250 portatile

Questa all-in-one consente di eseguire stampe, scansioni e copie ovunque essendo portatile (il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile da 10W). È supportato il formato A4, A5, A6, buste, ecc. Integra una porta USB 2.0 e connessione WiFi. L’alimentatore automatico di documenti supporta fino a 10 fogli. La risoluzione orizzontale è di 600 dpi, la velocità di stampa arriva a 20 pagine al minuto in bianco e nero a 7 pagine al minuto a colori. È presente un display a colori da 6,73cm touch. Il prezzo di listino è di 349,00 euro ma su Amazon è venduta 322,71 euro.