Renault promette l’auto elettrica a meno di 17 mila euro

Renault ha scoperto il modo per costruire l’auto elettrica da meno di 17.000 euro. E no, questa volta non c’entrano i cinesi. Il marchio francese, infatti, ha trovato la chiave per rendere le batterie dei veicoli elettrici più economiche, grazie alla nuova tecnologia LFP (litio-ferro-fosfato) che promette di ridurre i costi di produzione del 40%.

Secondo il sito spagnolo Motorpasión, Renault, seguendo l’esempio di Ford, sta adottando batterie LFP, che non solo dovrebbero essere più sicure, ma soprattutto meno costose e meno dipendenti dall’estrazione di minerali rari rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio.

Questa possibilità di utilizzare le batterie LFP non è certamente uova, ma fino a poco tempo fa non era vista di buon occhio dai produttori europei, poiché queste batterie hanno una densità energetica inferiore e un peso leggermente superiore rispetto alle batterie NMC più diffuse. Tuttavia, con l’ingresso sul mercato europeo dei veicoli elettrici a batterie LFP di produttori cinesi come BYD, MG e Leapmotor, questo pregiudizio sta scomparendo.

I vantaggi delle batterie LFP

I vantaggi delle batterie LFP sono sempre più evidenti: maggiore stabilità, durata superiore e costi più bassi. Per Renault, abbracciare le batterie LFP significa non solo inseguire una tecnologia cinese, ma soprattutto adattarsi ai vantaggi economici che questa offre.

Questo approccio ha guidato il rilancio della Renault R5 E-TECH elettrica, che sul mercato americano è conosciuta come Le Car, e l’annuncio di una nuova versione della Twingo. Nel 2023, Renault ha anche creato il sub-marchio Ampere dedicato ai veicoli elettrici e al software per gestirli, che Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, ha descritto come l’inizio di una rivoluzione.

Grazie all’implementazione della tecnologia LFP, nei prossimi mesi Renault lancerà una nuova versione elettrica della storica citycar Twingo degli anni ’90, progettata per competere con la BYD Dolphin. È previsto un prezzo di partenza intorno ai 17.000 euro, confermando così la promessa di veicoli elettrici accessibili e costruiti in Europa grazie all’innovazione nelle batterie LFP.

