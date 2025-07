Nei centri Amazon i robot AI aumentano, i dipendenti calano

Amazon ha iniziato a puntare sull’impiego dei robot in magazzini e centri di distribuzione nel 2012: oggi i robot intervengono nel 75% delle consegne nel mondo, grazie a una flotta di robot mobili industriali che ha superato un milione di unità.

Da un singolo modello degli inizi, ora il colosso dell’e-commerce conta su una flotta composta da modelli diversificati per caratteristiche e funzioni. Il robot Hercules può sollevare fino a 575 kg di inventario, mentre il modello Pegasus impiega nastri trasportatori di precisione per movimentare singoli pacchi.

Infine l’ultimo modello più avanzato, il primo robot completamente autonomo di Amazon: si chiama Proteus ed è in grado di muoversi in sicurezza tra i dipendenti per spostare carrelli pieni di ordini dei clienti.

Nello stesso comunicato Amazon annuncia l’introduzione del nuovo modello di AI generativa battezzato DeepFleet che renderà la flotta di robot ancora più intelligente ed efficiente. Coordinerà il movimento dei robot in magazzini e centri di distribuzione, migliorando l’efficienza del 10% per consegne ancora più veloci e a costi inferiori.

DeepFleet può essere paragonato a un sistema intelligente per la gestione del traffico, solo che invece di auto in città è specializzato per i robot dei magazzini. Individua i percorsi migliori e coordina i movimenti dei robot riducendo la congestione e aumentando la velocità.

I robot lavorano fianco a fianco dei dipendenti per gestire sollevamenti pesanti ed occuparsi delle attività più ripetitive. A questo scopo Amazon ha formato 700.000 dipendenti per l’impiego di tecnologie avanzate.

Attualmente Amazon impiega circa 1,5 milioni di dipendenti nel mondo, mentre la quota di robot che ora ha superato il milione di unità si prevede aumenterà ancora. I centri logistici Amazon altamente automatizzati di ultima generazione richiedono il 30% in più di personale nei ruoli di manutenzione, ingegneria e affidabilità.

Ma il numero dei dipendenti addetti a magazzini e smistamento è destinato a diminuire e tra non molto sarà superato dai robot. Arriveranno altri modelli, inclusi robot umanoidi già in sperimentazione per le consegne e non solo.

