Nothing Phone 3 è il top di gamma con schermo secondario Glyph Matrix

Per il suo primo terminale di fascia alta Nothing abbandona le luci LED posteriori, impiegate finora nei suoi smartphone, sostituendole con Glyph Matrix, un piccolo schermo micro-LED circolare posizionato sul retro: per distinguersi in un mercato di dispositivi tutti molto simili Phone 3 punta su soluzioni originali di design e funzionali e questa volta anche con specifiche tecniche più sostenute.

Schermo secondario Glyph Matrix

L’intenzione del costruttore è quella di ridurre l’uso del display principale visualizzando notifiche, aggiornamenti, orario, cronometro, indicatore della batteria tramite il display secondario Glyph Matrix.

Si trova nell’angolo in alto a destra sul retro del dispositivo ed offre una visualizzazione micro-LED a matrice di punti, quindi non in alta risoluzione, ma sufficiente per i compiti da svolgere. Torna utile anche come specchio – mirino per centrare i selfie scattati con le tre fotocamere posteriori.

Il costruttore dichiara che a breve Glyph Matrix potrà visualizzare anche le informazioni del contatto che ci sta chiamando, semplicemente premendo l’area touch poco in basso che funge da pulsante.

Questo tasto torna utile anche per i Glyph Toys, mini app e widget che gli sviluppatori e la comunità potranno sviluppare tramite SDK. Nothing include già un mini gioco della bottiglia che, premendo il tasto touch, ruota nel display circolare per indicare una tra le persone vicine all’utente.

Specifiche tecniche principali

Nothing Phone 3 funziona con il chip Snapdragon 8s Gen 4 abbinato a 12GB di memoria RAM e 2156 GB di spazio di archiviazione, con una versione superiore dotata di 16GB di RAM e archiviazione da 512 GB. Il costruttore dichiara un balzo del 36% nelle prestazioni CPU e fino all’88% nella grafica GPU rispetto a Phone 2.

Il lato frontale è dominato interamente dallo schermo AMOLED da 2.800 x 1.260 pixel, con frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz e luminosità di picco di 4.500 nits.

Quattro fotocamera da 50 MP cadauna

Notevole il comparto fotografico composto da quattro fotocamere, tutte con sensore da 50 MP, inclusa quella frontale. Sul retro la fotocamera principale grandangolare e quella periscopica sono dotate di stabilizzazione ottica. La stabilizzazione è invece elettronica per la fotocamera selfie frontale e quella ultragrandangolare sul retro. Con tutte e quattro è possibile registrare video 4K a 60 fps.

Funzioni AI

Tramite il tasto Essential Key posto nel lato del terminale, vicino a quello di accensione, l’utente accede al volo all’app Essential Space e alle funzioni AI di serie.

Premendo a lungo Essential Key e capovolgendo il terminale la registrazione audio inizia al volo: l’AI trascrive tutto, riconosce chi parla, riassume e offre una scaletta di argomenti e punti importanti. Essential Search invece è simile a Spotlight di Apple: si accede scorrendo con il dito dal basso verso l’alto nella schermata principale per cercare ovunque e qualsiasi cosa nel terminale.

Sistema operativo, batteria e autonomia

Nothing Phone 3 funziona con Android 15: il costruttore promette cinque anni di aggiornamenti di sistema e sette anni di aggiornamenti di sicurezza.

La batteria da 5.150 mAh si può ricaricare fino a 65W via cavo oppure fino a 15W con la ricarica wireless. Le specifiche indicano fino a 80 ore di autonomia e ricarica completa in meno di un’ora a patto di impiegare un alimentatore idoneo.

Nothing Phone (3), prezzo e disponibilità

I preordini per Nothing Phone 3 iniziano il 4 luglio con disponibilità a partire dal 15 luglio. In Italia il modello da 12GB + 256GB costa 849 euro, mentre la versione da 16GB + 512GB sarà proposta a 949 euro: sarà disponibile sul sito del costruttore e anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

