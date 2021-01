AMD ha superato Intel nel market share di CPU per PC desktop?

AMD avrebbe superato Intel nel numero di utenti che usano processori destinati alle macchine desktop, almeno questo è quanto si evince dalle statistiche riportate da PassMark, sito che offre un benchmark storico che da anni viene utilizzato per misurare le prestazioni di sistemi e componenti hardware.

Secondo il sito TechSpot questi dati hanno cominciato a circolare da tempo. La “forbice” è sottile e nel primo trimestre fiscale del 2021 i dati di PassMark evidenziano per AMD un market share del 50,8% nel mercato mondiale delle CPU, lasciando. Intel il 49,2%. L’ultima volta che qualcosa del genere è accaduto, risale al primo trimestre fiscale del 2006, sebbene il dato del 53.9% di market share per AMD durò un solo trimestre.

Nel settore portatili, stando sempre ai dati riferiti da TechSpot, Intel domina ancora alla grande con l’83,8% di market share contro i 16,3% di AMD. La differenza è ancora più consistente nel settore server con Intel che domina quasi indisturbata con il 98,6% di mercato contro il misero 1,4% di AMD.

La crescita nel settore CPU per macchine desktop è probabilmente merito dei videogiocatori che comprano macchine con CPU AMD. Con l’arrivo dei Ryzen nel 2017, AMD è riuscita pian piano a scalfire il dominio di Intel, con processori più efficienti rispetto a quelli offerti da Intel, una scelta ovvia in questo settore. Da evidenziare che con ogni probabilità molti giocatori usano il benchmark di PassMark per misurare le prestazioni delle loro macchine e pertanto i risultati potrebbero essere in qualche modo falsati (gli utenti di macchine aziendali tipicamente non hanno la necessità di avviare benchmark per misurare le prestazioni in ambito videoludico).

Nonostante i dubbi, quanto emerso è ad ogni modo interessante, evidenziando un problema per Intel e l’indicazione della corretta strada scelta da AMD, azienda che è riuscita in tre/quattro anni a risollevarsi in modo impressionante, superando Intel in alcuni segmenti. A ottobre 2019 AMD ha annunciato la linea di processori desktop AMD Ryzen Serie 5000 basati sulla nuova architettura “Zen 3”. In breve, la guerra tra Intel e AMD sul fronte dei processori continua e si sta addirittura intensificando, per la gioia degli utenti che finalmente assistendo a reali progressi prestazionali tra due generazioni di processori, come non avveniva da anni.