Nella beta di iOS 16.2 possibile disattivare sfondo e notifiche con Always On Display

Nella terza beta di iOS 16.2, Apple ha inserito nuove opzioni per la funzionalità schermo sempre attivo di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, la voce che consente di ridurre la luminosità della schermata di blocco continuando a mostrare informazioni utili come l’ora, i widget e lo sfondo.

Sono ora presente due commutatori che consentono di attivare o disabilitare lo sfondo e attivare o disabilitare le notifiche quando l’always on display è attivo.

Il sito Macrumors riferisce che le nuove opzioni sono disponibili in Impostazioni, selezionando la voce “Schermo e luminosità”, e da qui la sezione Sempre attivo.

Il commutatore che permette di disattivare lo sfondo, rimuove il wallpaper visibile con l’opzione always on display attivato; il commutatore che disattiva le notifiche permette appunto di disabilitare la comparsa delle notifiche, mostrando solo ora e widget (se sono presenti widget installati nella schermata di blocco).

Queste nuove opzioni consentono di disporre di uno schermo sempre attivo più semplice, per quanti preferiscono un look ancora più minimalista, e dovrebbero inoltre permettere di risparmiare un po’ di batteria.

La funzione Sempre attivo per lo schermo è abilitata di default su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Lo schermo di questi dispositivi, lo ricordiamo, può operare a una frequenza di aggiornamento di appena 1 Hz grazie a una nuova modalità di risparmio energetico e utilizza una tecnologia che consente di ridurre la luminosità dell’intera schermata di blocco. La luminosità dello schermo si attenua quando si blocca il dispositivo o lo si lascia inattivo. L’Always on Display sfrutta diversi coprocessori del chip A16 Bionic per aggiornarsi utilizzando una quantità minima di energia.

Per prolungare la durata della batteria, lo schermo sempre attivo si oscura quando non serve che sia visibile (es. iPhone poggiato a faccia in giù, è in tasca o in borsa, è connesso a CarPlay, è in uso la fotocamera Continuity, ecc.).