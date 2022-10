Beta 1 di iOS 16.2 e iPadOS 16.2 agli sviluppatori

A un giorno dall’arrivo della versione definitiva di iOS 16.1 e iPadOS 16.1, Apple ha rilasciato – per il momento ai soli sviluppatori – la beta 1 (release preliminare) dei futuri aggiornamenti a iOS 16.2 e iPadOS 16.2.

Tra le novità di iPadOS 16.2 e iOS 16.2 c’è l’app Freeform, app che Apple sin da giugno (quando erano state presentataela prima beta di macOS Ventura, iOS 16 e iPadOS 16) aveva indicato come in arrivo “entro la fine dell’anno”.

Apple spiega che è possibile usare Freeform per pianificare progetti, raccogliere materiali importanti o fare un brainstorming; è presentata come “una grande lavagna che può spingersi lontano quanto la tua immaginazione”, con funzioni di collaborazione in tempo reale (visualizzando i contributi delle altre persone via via che aggiungono contenuti e fanno modifiche, come se ci trovassimo davanti a una lavagna nella stessa stanza), Comunicazione smart (sfrutta API per la collaborazione in Messaggi ed è possibile avviare una sessione da FaceTime e vedere gli aggiornamenti delle altre persone direttamente nella chat), contenuti multimediali evoluti (è possibile collocare immagini, video, audio, PDF, documenti e link: praticamente ogni tipo di file e vedere l’anteprima senza mai uscire dall’area di lavoro).

Come sempre, gli sviluppatori registrati possono scaricare il profilo di iOS 16 dall’Apple Developer Center e, dopo l’installazione del profilo, installare l’aggiornamento con il consueto meccanismo over-the-air.

Sempre ai soli sviluppatori, Apple ha anche rilasciato la beta 1 di tvOS 16.2.