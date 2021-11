Netatmo presenta il Rilevatore Intelligente di Monossido di Carbonio

Netatmo, azienda francese specializzata nel settore della Smart Home, amplia la linea di prodotti per la sicurezza della casa con il nuovo Rilevatore Intelligente di Monossido di Carbonio che si aggiunge al rilevatore di fumo già presente da tempo a catalogo.

Il dispositivo misura in tempo reale la quantità di CO nella stanza in cui viene installato e, nel caso di rilevamento, si attiva automaticamente un allarme da 85 dB per avvisare gli utenti e per permettere loro di evacuare la casa e di contattare immediatamente i soccorsi. Qualora invece l’utente non fosse a casa, riceverà una notifica sul proprio smartphone per consentirgli un intervento rapido.

Il Rilevatore di Monossido di Carbonio Netatmo è conforme alle normative europee e vanta la certificazione CE (EN 50291) e la certificazione NF riservata ai dispositivi che soddisfano i più alti standard di sicurezza.

Secondo i dati del Ministero della Salute, in Italia circa l’80% dei casi di avvelenamento da Monossido di Carbonio rilevati dal Pronto Soccorso avviene proprio all’interno delle mura domestiche. Saper reagire in questi casi e adoperarsi per proteggere la propria salute contro questo gravissimo pericolo domestico, è dunque fondamentale.

Il monossido di carbonio, gas inodore, incolore e non irritante, può infatti essere emesso da apparecchi a combustibile mal installati o disfunzionali e che non sono stati sottoposti a revisione annuale quali camini, impianti a gas o caldaie. Per scongiurare qualunque rischio di avvelenamento, si consiglia di installare un rilevatore di monossido di carbonio in ciascuna stanza in cui è presente un apparecchio a combustibile come caldaia, camino, stufa o stufa a gas.

Il nuovo dispositivo Netatmo rappresenta una soluzione pratica che non necessita una installazione professionale ed è pronto all’uso in pochi minuti. Infatti, il Rilevatore funziona senza connessione elettrica ed ha batterie in grado di durare circa 10 anni.. Per installarlo basta avvitarlo alla parete, rispettando le precauzioni di installazione raccomandate da Netatmo, riportate anche sulla confezione, e scaricare l’applicazione Home + Security. Tutte le funzionalità del Rilevatore Intelligente di Monossido di Carbonio come nella tradizione di Netatmo sono disponibili senza costi aggiuntivi o abbonamenti particolari nel pieno rispetto della privacy.

Test di funzionamento automatico

Il Rilevatore è dotato della funzione di Auto-Test che monitora lo stato del sensore di monossido di carbonio, della batteria e della connessione Wi-Fi. Nel caso il dispositivo rilevasse una anomalia nel proprio funzionamento, avviserà l’utente. Il prodotto dispone anche della funzione di test dell’allarme, che si consiglia di effettuare almeno una volta all’anno.

10 anni di autonomia

È buona norma sostituire qualsiasi Rilevatore di Monossido di Carbonio al massimo dopo 10 anni dall’installazione, poiché il sensore di rilevamento si usura nel tempo. Tuttavia, molti dei prodotti di questa categoria già presenti sul mercato possiedono una autonomia di soli 1-5 anni. Grazie alla lunga durata della batteria, il dispositivo di Netatmo ha una autonomia di 10 anni. Alla fine del ciclo di vita del prodotto, lo stesso dispositivo avviserà l’utente per segnalare la necessità di acquisto un nuovo rilevatore di monossido di carbonio.

Netatmo Rilevatore Intelligente di monossido di carbonio: prezzo e disponibilità

Il Rilevatore Intelligente di Monossido di Carbonio Netatmo sarà in vendita a partire da martedì, 16 novembre al prezzo al pubblico di 99,99 euro sul sito Netatmo, presso Euronics, Unieuro, MediaWorld, Leroy Merlin, oltre che da questa pagina del negozio Netatmo su Amazon.

L’app Home + Security di Netatmo è gratuita e compatibile con iPhone e iPad, smartphone e tablet aggiornati con versione iOS 14 e Android 5.0. La Webapp Netatmo è disponibile per Mac e PC.

