Borsa per l’acqua calda moderna col gatto di Xiaomi

Soffrite di geloni alle mani? Allora tra i vostri fidati alleati c’è senz’altro una borsa dell’acqua calda che tuttavia in ufficio, di fronte al cliente, potrebbe risultare poco indicata. Risolvete il problema con il gatto di Xiaomi, che non è un animale domestico da adottare ma una soluzione inanimata ed esteticamente gradevole perché capace di assolvere allo stesso compito della borsa sopracitata ma senza dare nell’occhio.

A vederlo sembra infatti un semplicissimo soprammobile per un appassionato di gatti, che in questo prodotto potrebbe trovare l’ennesimo gadget da esporre su una mensola. Ha infatti l’aspetto di un gatto in posizione di riposo ed è realizzato con un design prettamente minimalista e quindi anche più facile da digerire su un piano di lavoro moderno.

In realtà però come dicevamo non è un souvenir per gattofili ma è una borsa dell’acqua calda: infatti è costruito interamente in silicone e sul fondo è presente un tappo a vite ermetico che permette di accedere al serbatoio e riempirlo con l’acqua calda al momento del bisogno. I materiali con cui è stata prodotta fanno sì che possa mantenere la temperatura dell’acqua dalle 4 alle 8 ore, in base anche alla differenza di temperatura che c’è con l’ambiente esterno.

Si può inserire sia dell’acqua calda, eventualmente riscaldando anche il gatto con l’acqua già inserita direttamente nel forno a microonde, ma anche quella fredda (lasciando il gatto in frigo per qualche ora), in modo da trasformare questo prodotto in una borsa per il ghiaccio in caso ce ne fosse il bisogno.

Le dimensioni sono piuttosto contenute: misura infatti all’incirca 15,5 x 11 x 9 centimetri e pesa intorno ai 200 grammi, quindi si può trasportare con facilità e non ingombra troppo spazio sulla scrivania, in modo da avere un punto in cui poggiare occasionalmente le mani per riscaldarsele nel momento del bisogno.

Se siete interessati all’acquisto lo trovate in offerta online a 15,91 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.