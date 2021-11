Lenovo ThinkBook Plus da 17” avrà un secondo schermo

Il prossimo portatile ThinkBook Plus di Lenovo da 17 pollici potrebbe essere più pratico, almeno per gli artisti in erba e non solo. Il noto leaker Evan Blass ha condiviso quella che dichiara essere una immagine del prossimo modello ThinkBook Plus da 17 pollici che deve ancora essere annunciato.

A differenza dell’attuale macchina da 13,3 pollici non sarà necessario ruotare il dispositivo per utilizzare un display e-paper sul retro. Il nuovo modello, infatti, dovrebbe avere un display a colori compatibile con la penna, posizionato proprio accanto alla tastiera, da utilizzare per disegnare o prendere appunti scritti a mano.

Il portatile ThinkBook Plus da 17 pollici avrebbe apparentemente un display principale extra-wide al fianco di una tastiera completa, insieme a un grande trackpad: nel momento in cui scriviamo il leaker non ha condiviso ulteriori dettagli. Non è certo quando verrà rilasciato questo ThinkBook Plus extra-large. Lenovo ha storicamente riservato alcune delle sue più importanti presentazioni di laptop per il CES di gennaio, ma ciò non preclude all’azienda un lancio dell’ultimo minuto, in tempo anche per la stagione natalizia.

Ad ogni modo, l’immagine suggerisce che Lenovo non ha rinunciato alla gamma di dispositivi di Plus, semmai sta esplorando nuovi concetti che potrebbero rivelarsi interessanti per i creativi e altre tipologie di utenti che in passato non hanno preso in considerazione il marchio.

A settembre il costruttore di PC Windows, con il proprio marchio Motorola, ha mostrato una tecnologia di ricarica wireless via etere in grado di ricaricare uno smartphone e altri dispositivi fino alla distanza di tre metri: ne abbiamo parlato in questo articolo. Ricordiamo che la piattaforma Lenovo per il lavoro ibrido Conference Room Manager, presentata nel mese di luglio, per comunicare e collaborare a distanza supporta anche iPhone e iPad.

