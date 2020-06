Netflix propone la raccolta “Black Lives Matter”, storie di discriminazioni razziali

Con “Black Lives Matter” Netflix propone oltre 45 titoli sull’ingiustizia razziale e sulle discriminazioni, con un’attenzione particolare all’esperienza degli Stati Uniti d’America.

Nella raccolta “Black Lives Matter” sono stati inseriti film, programmi tv e documentari tra quelli già disponibili nel catalogo dello streaming tv di Netflix. Tra i tanti titoli a disposizione, “Da 5 Bloods” di Spike Lee (in arrivo il 12 giugno), “13th”, “When they see us” di Ava DuVernay, “Mudbound”, “Orange is the new black”, “Dear White People” e “Moonlinght” di Berry Jenkis.

Netflix ha iniziato a mostrare una schermata pop up agli abbonati negli Stati Uniti ogni volta che facevano accesso alla piattaforma tv dal Web o sui dispositivi collegati.

Sui social del gigante della tv in streaming sono comparsi sempre in questi giorni annunci legati alla raccolta “Black Lives Matter”, come “Tacere è essere complici. Le vite dei neri contano”, “Quando diciamo ‘Black Lives Matter’ intendiamo anche ‘Black storytelling matter” e “Consapevoli che prima di vedere risultati per un vero e sistemico cambiamento ci vorrà del tempo, mettiamo in evidenza i racconti complessi e potenti sulla Black experience”.

E’ possibile visualizzare la raccolta a partire da questo link , una sezione creata appositamente da Netflix e dedicata a “Black Lives Matter”.

