Netflix cambia look e rinnova l’esperienza TV

Netflix ha presentato un restyling dell’esperienza TV, pensato per rendere la navigazione più semplice e immediata, presentando un’interfaccia snella e più intuitiva per aiutare gli abbonati a individuare con facilità le proposte più interessanti.

Nel corso degli anni Netflix ha introdotto numerose innovazioni tecnologiche, dalla rete di distribuzione dei contenuti Open Connect fino alle raccomandazioni personalizzate. Adesso, i collegamenti rapidi a Cerca e La mia lista non sono più relegati ai margini dello schermo, bensì posizionati nella parte superiore della pagina per essere individuati al primo sguardo. Ancora, le proposte suggerite reagiscono più velocemente alle preferenze e ai comportamenti degli utenti, adattandosi in tempo reale agli interessi del momento.

Anche l’aspetto grafico è stato rinnovato: la home screen sfoggia adesso un layout più pulito e contemporaneo, coerente con l’esperienza premium che Netflix ha proposto nel corso degli ultimi anni.

App Mobile

In parallelo, l’app mobile sta sperimentando nuove modalità di ricerca e scoperta, grazie all’integrazione di tecnologie emergenti. Su iOS, in fase beta, è possibile esplorare l’archivio utilizzando frasi naturali e conversazionali, per esempio chiedendo semplicemente di poter vedere qualcosa di “divertente e allegro”. Presto sarà inoltre disponibile un feed verticale di clip tratte da serie e film, che consentirà di scoprire contenuti in pochi tap, guardarne estratti e aggiungerli immediatamente alla propria lista o condividerli con gli amici.

Nei prossimi mesi gli aggiornamenti verranno progressivamente rilasciati in tutti i Paesi in cui Netflix è presente, quindi anche in Italia.

Questo restyling, spiega Netflix, non è solo un miglioramento estetico ma rappresenta un punto di partenza per evolvere e arricchire continuamente il servizio, mantenendo sempre al centro la connessione tra gli utenti e le storie proposte dalla piattaforma.

