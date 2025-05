Nital distribuisce Shelly in Italia per la casa smart versatile e aperta

Da tempo i prodotti Shelly per automazione e casa smart sono reperibili in Italia tramite rivenditori, ma ora grazie all’accordo con Nital utenti e professionisti possono contare sull’accesso all’intero catalogo e su un servizio di assistenza di qualità.

Shelly è nota e apprezzata per un vasto catalogo di dispositivi per l’automazione in industrie, uffici, interi edifici e per la casa smart, un ecosistema diventato un punto di riferimento grazie a prodotti e soluzioni all’avanguardia e flessibili.

Il catalogo Shelly include dispositivi per il controllo di prese elettriche, luci, elettrodomestici, tapparelle, climatizzazione, irrigazione e sicurezza. Sempre garantendo la massima libertà di installazione e utilizzo grazie alla connettività Wi-Fi, LAN, Bluetooth oltre che Zigbee e Matter.

Il grande successo riscosso in Europa e nel resto del mondo è basato sulla filosofia Shelly, sempre orientata all’apertura e alla compatibilità. Un approccio che permette a installatori e utenti di realizzare soluzioni su misura, scalabili nel tempo e indipendenti da ecosistemi proprietari.

Il supporto di tecnologie e protocolli standard permette di integrare le soluzioni Shelly con le principali piattaforme per la domotica, incluse Amazon Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant. Gli utenti possono controllare i dispositivi smart con i comandi vocali e anche tramite l’app Shelly Smart Control per gestire e creare scenari e azioni in base a orari, eventi e programmazione.

Attraverso il supporto diretto di Nital, utenti e professionisti italiani possono contare su un’offerta completa, su un servizio clienti di alto livello e sulla certezza di acquistare dispositivi originali. Shelly si propone così come la soluzione ideale per chi desidera trasformare la propria casa o ufficio in un ambiente intelligente, sostenibile e pienamente rispondente alle esigenze della vita moderna.

Per gli articoli su domotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.