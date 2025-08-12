Facebook Twitter Youtube

Nexpow, caricabatterie per auto a solo 45€

Su Amazon è in sconto NEXPOW Avviatore Batteria Auto 2000A 18000mAh, pensato per avviare veicoli in caso di batteria scarica. Ora costa solo 45,12€ invece di 65€, il prezzo più basso dell’ultimo mese.

Potenza di avviamento e compatibilità

Il NEXPOW Avviatore Batteria Auto offre una corrente di picco di 2000A, in grado di avviare in pochi secondi la maggior parte delle auto a benzina fino a 8,0 litri e diesel fino a 6,5 litri. La batteria interna da 18000mAh garantisce più avviamenti con una singola carica, evitando di restare bloccati in situazioni di emergenza. È compatibile con auto, moto, camion leggeri, SUV, imbarcazioni e tosaerba. Include morsetti intelligenti con protezioni integrate per un utilizzo sicuro.

Funzioni extra per l’emergenza

Oltre alla funzione di avviamento, il dispositivo integra una torcia LED con modalità fissa, strobo e SOS, utile per segnalazioni notturne o situazioni di scarsa visibilità. Dispone di due porte USB Quick Charge 3.0 per ricaricare smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici in viaggio. Può essere utilizzato come power bank portatile, diventando un accessorio multifunzione da tenere sempre a bordo. La struttura è compatta e leggera, facile da trasportare e riporre.

La tecnologia di protezione avanzata comprende protezione da inversione di polarità, cortocircuito, sovraccarico e surriscaldamento. I morsetti intelligenti segnalano eventuali collegamenti errati con avvisi luminosi e sonori. Il rivestimento esterno è resistente a urti leggeri e adatto alle condizioni di un ambiente automobilistico. La ricarica interna avviene tramite porta USB-C, con tempi ridotti rispetto ai modelli precedenti.

Il prezzo di listino del NEXPOW Avviatore Batteria Auto 2000A 18000mAh è di 65€. In questo momento è disponibile su Amazon a 45,12€, il prezzo più basso dell’ultimo mese.

