Gli AirPods che traducono confermate da un’immagine in iOS 26

Apple sembra davvero pronta a trasformare gli AirPods in un alleato per abbattere le barriere linguistiche. All’interno della beta 6 di iOS 26 è stata scoperta un’immagine inequivocabile che raffigura un paio di AirPods circondati dalla parola “Hello” tradotta in più lingue, con un chiaro riferimento a una funzione di traduzione dal vivo.

Dai rumor alla conferma

Il file, che si chiama altrettanto inequivocabilmente “Translate” e che suggerisce l’attivazione tramite doppio tocco, non giunge inatteso.

L’ipotesi di una traduzione in tempo reale sugli AirPods era già circolata nei giorni precedenti alla WWDC come parte di una serie di indiscrezioni sulle novità di Apple Intelligence e iOS 26.

A parlare per primo di questa funzione era stato Bloomberg, attraverso le anticipazioni di Mark Gurman. Apple, però, non ha fatto alcun cenno ad essa alla WWDC, quando era attesa, nonostante si sia pure parlato molto di traduzioni in tempo reale.







Dalle chiamate alle conversazioni di persona

LaLive Translation è già integrata in iOS 26 per Telefono, Messaggi e FaceTime. Ma se di questo Apple ha parlato, nulla ha detto della comunicazione per mezzo degli AirPods.

Questo potrebbe essere accaduto per diversi motivi. In primo luogo, perché potrebbe essere una funzione esclusiva dei non ancora annunciati AirPods Pro 3, anche se 9to5Mac, che ha scoperto l’immagine, sostiene che la traduzione dovrebbe funzionare con AirPods Pro 2 e AirPods 4.

In secondo luogo, Apple è rimasta in silenzio perché la funzione potrebbe non essere disponibile al lancio di iOS 26 ed è, in questo momento, molto sensibile alla possibilità che qualcosa di annunciato poi non vada per il verso giusto. Visto che sarà certamente collegata ad Apple Intelligence, l’ipotesi di qualche inciampo all’ultimo momento non è da escludere.

In ogni caso, la presenza dell’icona nei file di iOS 26 beta significa che lo sviluppo è in fase avanzata e pronto a entrare nelle mani degli utenti nel prossimo futuro.

Lingue e scenari d’uso

Resta da capire se la traduzione funzionerà da subito anche in italiano. L’immagine mostra come lingue “tradotte” tedesco, inglese, francese, spagnolo e portoghese, ma potrebbe trattarsi semplicemente di un “teaser” che segnala la funzione e non l’elenco delle lingue effettivamente supportate.