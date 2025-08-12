Il MacBook low cost pronto ad andare in produzione

Ricordate il MacBook economico di cui abbiamo parlato molto nelle scorse settimane? Se avete pensato che questa macchina ridotta all’osso potrebbe fare per voi, preparatevi a mettere mano al portafogli perché, secondo alcune fonti asiatiche, il suo lancio non sarebbe troppo distante.

Un’operazione per conquistare studenti e scuole

Secondo il Digitimes, un giornale online di Taiwan solitamente ben informato sulle mosse dei fornitori di Apple (e quindi anche di Apple stessa), le linee di produzione del dispositivo si starebbero preparando ad avviare l’assemblaggio dei primi prototipi.

Se la fonte è corretta, e se il passato può fare da guida anche per il presente, la piena produzione della macchina low cost potrebbe essere fissata per la fine del 2025. Questo significherebbe un lancio possibile a inizio 2026.

Le date appaiono in linea con quelle anticipate da Ming Chi-Kuo, che per primo ha parlato della possibilità che Apple si cimenti con questa fascia di mercato.

Il progetto punterebbe a intercettare studenti, famiglie e istituzioni scolastiche, una fascia di pubblico finora poco servita nelle aspirazioni di prezzo da Cupertino.

Negli Stati Uniti, il segmento dell’istruzione è dominato dai Chromebook, grazie a prezzi contenuti e integrazione con i servizi Google. Un MacBook più accessibile sarebbe la risposta di Apple per ridurre il divario, offrendo un portatile con macOS a un prezzo competitivo.

In questa ottica il lancio ad inizio 2026 sarebbe coerente. In quel periodo le scuole americane programmano i loro acquisti e così fanno le famiglie.

Il MacBook cos’è

Il nuovo MacBook low cost, lo ricordiamo, punterebbe a unire portabilità e accesso al mondo macOS a costi contenuti. La scocca in plastica rigida arriverebbe in vari colori – rosa, blu, giallo e argento – per sottolinearne il carattere consumer.

La caratteristica principale sarebbe il chip A18 Pro dell’iPhone 16 Pro, con CPU a 6 core (2 ad alte prestazioni e 4 ad alta efficienza), GPU a 6 core e Neural Engine a 16 core per le funzioni AI.

Con porte ridotte e dotazioni essenziali, si distinguerebbe anche per un peso sotto il chilo e mezzo, pensato per massima portabilità.

Il prezzo

Abbiamo detto “accessibile” nel prezzo, ma quanto? Nei mesi scorsi si è ipotizzato un costo tra 599 e 699 dollari, che in euro e con tasse potrebbero diventare 859 o 959 euro. Non un regalo rispetto ad alcuni concorrenti PC, ma certamente un prezzo appetibile, soprattutto se arriveranno – come spesso accade – sconti e offerte educational.