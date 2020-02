Nike Adapt BB le scarpe che si allacciano da sole in vendita a 353 Euro

Chiunque abbia visto almeno una volta le futuristiche scarpe Nike che si allacciano da sole nel film capolavoro Ritorno al Futuro, le ha volute e desiderate possedere per anni.

La multinazionale produttrice di abbigliamento sportivo da qualche tempo propone calzatura con E.A.R.L. (Electric Adaptable Reaction Lacing), tecnologia che ha reso realtà le scarpe che si allacciano da sole, grazie alla regolazione elettronica di allacciatura, pressione e calzata in base al profilo del piede.

Da domenica 16 febbraio, in occasione dell’All Star Weekend dell’NBA, sono in vendita le Adapt BB 2.0. Queste scarpe sono presentate come un accessorio che “ha dato nuova energia al parquet” con una tecnologia “rivoluzionaria” per una calzata “personalizzata e uniforme premendo un solo pulsante”. Queato modello vanta “ammortizzazione e ritorno di energia “, sono disponibili nei colori Nero/Multicolore/Nero, e possono essere controllate dal telefono con un’app dedicata.

Dalle immagini si evince l’estetica da scarpa da basket, una copertura in mesh con ulo swoosh che copre il meccanismo di autoallacciatura e una suola icy di supporto che mostra il sistema di ammortizzazione Zoom Turbo, visibile in rosso. In Italia il prezzo indicato sul sito Nike è di 353,00 euro. Il prezzo è più basso rispetto alle prime HyperAdapt, vendute a 706 euro.

Queste ultime vantano: sensore che stringe la calzata quando il tallone impatta sul terreno, pulsanti laterali che stringono e allentano per una calzata personalizzabile, unità motore MT2+ e intersuola in schiuma phylon per stabilità e ammortizzazione, suola in gomma per resistenza e trazione e sono disponibili nei colori Olive Flak/Orange Peel/Sequoia/Nero.