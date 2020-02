Il monitor BenQ PD3220U: 32″ per i professionisti del colore e del design con Thunderbolt 3

BenQ ha presentato il nuovo PD3220U DesignVue, un monitor UHD 4K da 31,5 pollici progettato per i designer professionisti con copertura del 100% dello spazio colore sRGB e del 95% del P3, tecnologia BenQ AQCOLOR, connettività Thunderbolt 3 / DisplayPort / HDMI e tecnologia Eye-Care.

Dotato di un pannello IPS LED UHD (3.840 x 2.160 pixel) 4K da 31,5″ con una densità di 140 PPI, questo monitor offre una copertura del 95% della gamma colori DCI-P3 e del 100% dello standard sRGB e Rec.

Verificata da CalMAN per il rispetto degli standard cromatici, la tecnologia proprietaria AQCOLOR del BenQ PD3220U è supportata da una calibrazione personalizzata dei colori di fabbrica che garantisce una elevata precisione cromatica. Tali prestazioni sono inoltre ottimizzate dal supporto HDR10 e dalle funzionalità specifiche per i professionisti del design.

Ad esempio la modalità CAD / CAM offre un migliore contrasto per le linee e le forme nelle illustrazioni tecniche, la modalità Animazione migliora la luminosità delle aree scure senza sovraesporre quelle più chiare mentre la modalità Darkroom ottimizza la luminosità e il contrasto dell’immagine per gli ambienti di post-elaborazione con poca luce.

Tra le novità che troviamo per la prima volta nel BenQ PD3220U c’è la modalità M-Book, che replica le prestazioni del colore P3 dei dispositivi iMac e MacBook / MacBook Pro spesso utilizzati dai designer professionisti.

Le linee dello schermo edge-to-edge esaltano l’impatto estetico del monitor, mentre la regolazione in altezza permette di adattarlo ai diversi spazi di lavoro. Il BenQ PD3220U consente inoltre la connettività video, audio, dati e alimentazione, oltre al collegamento daisy chain tra due monitor tramite Thunderbolt 3.

Dotata di ingressi Thunderbolt 3, DisplayPort e HDMI, la funzione KVM permette ai designer di visualizzare e controllare due PC, Mac o laptop da un singolo monitor e da un solo set di tastiera e mouse, sincronizzando simultaneamente la commutazione USB e video.

La versatilità del design di questo monitor è ulteriormente potenziata dall’Hotkey Puck G2 di seconda generazione, una trovata di BeQ che facilita il controllo del menu OSD. Questo sistema è dotato di tre tasti a funzione singola e uno a ruota per consentire agli utenti di assegnarli alle funzioni di cui fanno maggior uso. Basta un solo tasto per passare rapidamente da una modalità di visualizzazione all’altra o una piccola rotazione del pulsante a ruota per regolare contrasto e luminosità.

Per proteggere gli occhi dei designer nel corso di lunghe sessioni di lavoro, il BenQ PD3220U è dotato del sistema Eye-Care completo delle tecnologie proprietarie Low Blue Light e Flicker-Free. Per le informazioni complete sul monitor vi rimandiamo alla pagina relativa di Benq.

Per chi fosse interessato all’acquisto segnaliamo che il BenQ PD3220U è in vendita al prezzo di 1.199 euro ed è in vendita anche su Amazon.