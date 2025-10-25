Ninja Double Stack, friggitrice verticale salvaspazio a 116,99€

Ninja Double Stack Friggitrice, una friggitrice salvaspazio firmata da uno dei marchi leader nel settore, è ora in offerta su Amazon a 116,99€ invece di 229,99€.

Design verticale e ingombro ridotto

Grazie alla struttura impilata con due cassetti disposti in verticale, questa friggitrice consente di risparmiare spazio sul piano cucina. La gestione è semplificata dal pannello comandi digitale posizionato frontalmente, accessibile anche quando entrambi i cassetti sono in uso.

Ciascun cestello ha capacità da 3,8 litri e può essere gestito in modo indipendente, permettendo di cucinare contemporaneamente piatti diversi. Con la funzione SYNC è possibile farli terminare allo stesso momento, mentre la funzione MATCH copia le impostazioni da un lato all’altro per preparazioni identiche.

Sono inclusi i programmi Air Fry, Max Crisp, Roast, Bake, Reheat e Dehydrate. Il sistema utilizza aria calda circolante ad alta velocità per friggere con meno olio rispetto ai metodi tradizionali, riducendo i grassi fino al 75% rispetto alla frittura tradizionale (dato fornito dal produttore).

Prezzo e affidabilità del marchio

Disponibile su Amazon a 116,99€ invece di 229,99€, questa friggitrice si distingue anche per l’affidabilità del marchio: Ninja è riconosciuto a livello globale come uno dei migliori produttori di friggitrici ad aria e accessori da cucina.

