Roborock Qrevo Pro, il tuttofare delle pulizie in sconto di 300 euro su Amazon

Se siete alla ricerca di una soluzione di pulizia avanzata per la casa, probabilmente non potrete esimervi dal comprare Roborock Qrevo Pro, un robot top progettato per affrontare anche gli angoli più difficili e garantire una pulizia impeccabile che si compra con un rispario sul prezzo di listino di 300 €.

Tra le principali caratteristiche di questo robot la possibilità di estensione del panno, così da coprire fino al 98,8% dei bordi con una precisione di 1,85 mm, assicurando che nessuna macchia venga trascurata.

E per una pulizia ancora più profonda, è presente anche la tecnologia HyperForce con una potenza di aspirazione di 7000 Pa che penetra a fondo in pavimenti duri e tappeti, rimuovendo con facilità polvere e detriti per un ambiente più fresco e confortevole.

Il sistema di pulizia smart rileva automaticamente lo stato del panno durante l’uso e, se necessario, esegue una pulizia e lucidatura aggiuntive per garantire risultati anche nelle zone più difficili.

Il Roborock Qrevo, dotato di una stazione base all in one, gestisce l’intero processo di pulizia autonomamente. Aspirazione, lavaggio, asciugatura e ritorno alla base: tutto avviene senza bisogno di intervento manuale. Inoltre, la base rimovibile e i filtri di grande capacità rendono la manutenzione ancora più semplice e riducono la necessità di pulizia manuale.

Infine, grazie alla tecnologia di navigazione LIDAR PreciSense e all’evitamento ostacoli in 3D, il robot è in grado di individuare e aggirare gli ostacoli, garantendo una pulizia precisa e senza interruzioni. Peraltro, la mappa dettagliata creata al primo passaggio viene aggiornata continuamente per ottimizzare il percorso e raggiungere ogni angolo di sporco.

Solitamente roborock Qrevo Pro ha un listino di 999 € scontati a 750 euro, ma al momento è possibile portarlo a casa con 50 euro di sconto, semplicemente selezionando la casella del bonus sulla pagina di vendita Amazon.

