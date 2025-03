Nissan svela la nuova Leaf e Micra 100% elettrica

Pubblicità

Nissan rafforza la strategia di elettrificazione in Europa con il lancio della nuova Micra in versione 100% elettrica, la nuova LEAF e la nuova generazione del propulsore e-POWER, modelli e tecnologie chiave che hanno come target il mercato del Vecchio Continente.

Il ritorno di Nissan MICRA

La prima ad essere lanciata sarà Nissan Micra, che torna in Europa sotto forma di city car ridisegnata e 100% elettrica. Fedele al DNA delle precedenti generazioni, il nuovo modello avrà dimensioni compatte, indicata come pratica e pensata per l’era elettrica.

Progettata da Nissan Design Europe a Londra e prodotta presso lo stabilimento Renault Ampere ElectriCity di Douai, in Francia, la nuova MICRA sarà disponibile con due opzioni di batteria: 40 e 52 kWh, per un’autonomia massima di oltre 400 km. La vettura sarà commercializzata in Europa entro la fine dell’anno.

Terza generazione di Nissan LEAF

Nissan LEAF, lanciata nel 2010 come prima vettura elettrica per il mercato di massa, nel 2025 giunge alla terza generazione. La vettura, ripensata come un crossover elegante e spazioso adatto alle famiglie, è caratterizzata da un design moderno, linee aerodinamiche ed è per la prima volta disponibile con tetto panoramico e cerchi in lega da 19 pollici.

Sviluppata su piattaforma modulare CMF-EV (la stessa di Nissan Ariya), la nuova LEAF per l’Europa sarà prodotta presso lo stabilimento Nissan di Sunderland, nel Regno Unito, nell’ambito del progetto EV36Zero che darà vita ad un ecosistema di produzione di veicoli elettrici.

EV36Zero, che prevede un investimento complessivo di un miliardo di sterline, integra la produzione di veicoli elettrici, batterie ed energia rinnovabile ed è una parte fondamentale della visione dell’azienda che mira a raggiungere la completa neutralità dal carbonio entro il 2050.

Nuova generazione della tecnologia e-POWER

Nissan e-POWER, lanciato in Europa nel 2022, è un propulsore indicato come una rivoluzione per l’ibrido, con un motore 100% elettrico che muove le ruote della vettura e un motore termico che produce energia.

Questa tecnologia ha conquistato circa 250.000 clienti in Europa, di cui 28.000 in Italia. La nuova generazione di e-POWER, in arrivo nel 2025, a detta dell’azienda offre vantaggi in termini di minori consumi, minori emissioni e maggiore silenziosità, con esperienza di guida che si avvicina di più a quella di un veicolo 100% elettrico.

Terza generazione di Nissan Juke 100% elettrico

Nell’anno fiscale 2026, è previsto il lancio della terza generazione del crossover compatto Juke, in versione 100% elettrica e basato sulla concept car Hyper Punk presentata nell’ottobre 2023 al Japan Mobility Show.

L’annuncio dei nuovi modelli elettrificati per l’Europa fa parte di un ampliamento della gamma a livello globale con prossimi lanci di modelli anche in Giappone, Stati Uniti, Cina, America Latina, Medio Oriente, India, Africa e Oceania.

