Black Friday, bidone aspiratutto Kärcher WD 3 a solo 59,99 €

Pubblicità Praticamente tutti hanno bisogno di un bidone di aspirazione in casa. Se non ce l’avete è il momento di comprarsene uno visto che con il Black Friday potete comprare il Kärcher WD 3 a 59,99 euro invece che 109,99 € (prezzo di listino) Quello in offerta è un prodotto di alto livello. Come altri aspiratori del marchio tedesco è utile per aspirare soldi e liquidi in qualsiasi situazione di sporco estremo in aree esterne, terrazzi e giardini, garage e all’interno della casa. È perfetto per la pulizia degli interni dell’Auto grazie agli accessori dedicati e alle bocchette multifunzione. Con una potenza di 1000 W, l’aspiratore rimuove completamente le particelle fini e lo sporco grossolano da tutte le superfici in modo molto efficiente. Ha anche una funzione soffiante, l’ideale ad esempio per raggruppare le foglie secche o altro sporco difficilmente aspirabile senza sforzo. La sporcizia accumulata viene raccolta nel contenitore in acciaio inox molto robusto, da 17 litri. Dopo l’uso, il contenitore può essere facilmente aperto per essere svuotato. Per riporre le bocchette, il tubo di aspirazione e il cavo di alimentazione di 4 m, l’aspirapolvere multiuso offre pratiche opzioni per alloggiare tutto direttamente sul dispositivo. Tutti gli accessori sono riposti in modo compatto: il tubo di aspirazione può essere agganciato alla testa del WD, gli accessori riposti nel Vano porta accessori e il cavo sul porta cavo integrato. Ha un filtro a cartuccia, la possibilità di aspirare liquidi senza cambiare il filtro, un sacchetto in vello resistente, antistrappo, con un alto grado di ritenzione della polvere e dura tre volte di più rispetto ai normali sacchetti in carta. Questo accessorio per la casa e il tempo libero costerebbe 109€. Su Amazon è sceso anche sotto, ma oggi per il Black Friday è a 59,99€, un prezzo mai visto.

Offerte Speciali Black Friday, gli Apple Watch 9 sono in liquidazione fino al 28% di sconto Su Amazon gli Apple Watch 9 tornano in sconto al minimo storico grazie al Black Friday. Oggi li potete comprare con un ribasso del 28% rispetto ai nuovi modelli.

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.