NIUBILITY N1, il monopattino elettrico a 187 € che batte tutti i record di prezzo

Se siete alla ricerca di un monopattino elettrico e volete acquistarne uno ad un prezzo inferiore a qualsiasi bonus mobilità, ecco il NIUBILITY N1. L’offerta è pazzesca, e si porta a casa ad appena 186 euro grazie al codice sconto che ci proponiamo in calce. Clicca qui per acquistare, con spedizioni veloci dalla Germania, e consegna in 5 giorni lavorativi.

Leggero, agile e scattante, pesa appena 12 chilogrammi, senza rinunciare alla robustezza di un telaio completamente in alluminio. Il design pieghevole consente di essere trasportato in tutta facilità, in grado di raggiungere la velocità di 25 km orari, anche grazie al suo motore brushless da 250W. L’autonomia è buona, pari a quella di molti altri competitor di prezzo superiore, ossia 25 km.

Vanta ruote da 8,5 pollici, che assicurano comfort e stabilità alla guida, così da poter affrontare anche quelle strade cittadine leggermente più accidentate. Quanto al sistema frenante, il monopattino vanta un freno a disco.

La ricarica dura circa 3-4 ore, e come già anticipato vi permetterà di raggiungere i 25 chilometri circa. Si tratta del mezzo ideale per chi necessità di veloci spostamenti e non vuol perdere tempo nel traffico cittadino.

Solitamente, NIUBILITY N1 ha un costo di oltre 230 euro, ma al momento lo si acquista in offerta a circa186,99 euro grazie al codice sconto CCOSNRT. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.