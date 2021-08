Con i supporti Celly per moto lo smartphone diventa navigatore

Se state per partire per un viaggio in modo molto probabilmente avete l’intenzione di usare lo smartphone come navigatore GPS. Fatelo pure, ma fatelo in sicurezza acquistando un supporto adeguato, come ad esempio le due nuove soluzioni introdotte sul mercato da Celly.

Per una fortuita casualità, chi scrive è testimone oculare di svariati cellulari improvvisamente caduti dalle motociclette, con conseguente frenata o sbandata del veicolo e, per il momento, disastrosi incidenti fortunatamente evitati. Questo accade perché chi si mette alla guida del veicolo molto spesso non valuta con la corretta misura il rischio che si corre fissando un oggetto alla moto “alla bell’e meglio”. Una vibrazione di troppo o il forte movimento d’aria a cui è sottoposto il veicolo durante la marcia possono infatti incidere negativamente sulla resistenza di un inadeguato sistema di fissaggio dello smartphone.

Quel che vogliamo dire insomma è che se si può evitare di acquistare la gran parte degli accessori che vengono proposti sul mercato in un mondo ormai saturo dal consumismo, il supporto per fissare lo smartphone alla moto rappresenta invece un’eccezione che, con poche decine di euro, può determinare la riuscita di un viaggio in sicurezza.

Come dicevamo alle decine già esistenti se ne aggiungono due nella linea ProRide di Celly: uno si chiama RIDECASE ed è progettato per fissare il telefono al manubrio, l’altro è il RIDEMAGNET e sfrutta un sistema di calamite per bloccarlo al serbatoio della moto, alla stregua di quanto fanno da decenni alcune borse per la moto agganciabili appunto al serbatoio metallico della motocicletta.

Entrambi sono chiaramente certificati IP64 perché devono garantire l’impermeabilizzazione del dispositivo anche in caso si viaggiasse sotto la pioggia battente o in mezzo alla polvere, e presentano un’ampia finestra in morbida plastica trasparente che consente l’accesso al touchscreen, oltre ad un’ampia cornice in rilievo progettata per schermare parte della luce solare che filtra lateralmente consentendo una buona visibilità dello schermo anche in pieno giorno. Sono anche dotati di un cordino di sicurezza per evitare proprio che, nel caso dovesse sganciarsi, non finiscano in strada ma restino appesi al veicolo.

Il prezzo è di 34,99 euro per il supporto a manubrio e 39,99 euro per la soluzione magnetica da serbatoio. Ci raccomandiamo però: usatelo soltanto per seguire rapidamente le indicazioni stradali: se ricevete un SMS o una telefonata, arrestate prima il veicolo a bordo strada.