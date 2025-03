NOCO Boost Air AX65, avviatore di emergenza e potentissimo compressore, sconto da 100€

Pubblicità

Vi abbiamo presentato diverse volte avviatori di emergenza integrati con compressori portatilo, ma probabilmente nessuno è migliore del NOCO Boost Air AX65, oggi in sconto a 227,47 euro invece dei 324 euro del prezzo ufficiale.

Parliamo di un dispositivo multifunzione che combina appunto un potente avviatore di emergenza, un compressore d’aria efficiente e una torcia LED molto luminosa rappresentando una soluzione completa per affrontare imprevisti durante i viaggi o anche a casa.

Tutte le specifiche sono migliori di quello dei classici avviatori “cinesi”. Del resto NOCO è uno degli specialisti del settore e non lascia nulla al caso.

NOCO Boost Air AX65 è un vero compressore. Le specifiche in questo ambito sono migliori di qualunque altro avviatore integrato ad un compressore che abbiamo mai visto. Sono anche le migliori mai viste in un compressore a batteria largamente superiori a quelli più popolari, come lo Xiaomi.

Può raggiungere una pressione massima di 100 PSI (i più popolari compressori portatili arrivano a 150 Psi), permettendo di gonfiare, per esempio, uno pneumatici I da 0 a 2,5 BAR in soli 2 minuti. Riporta alla pressione corretta uno pneumatico da 205-65R16 95H in 22 seccondi. Opera su pneumatici fino a 35 pollici fornendo fino a 67 litri minuto (il compressore Xiaomi arriva a 15 litri al minuto)

(i più popolari compressori portatili arrivano a 150 Psi), permettendo di gonfiare, per esempio, uno pneumatici Capacità di gonfiaggio multiplo: Con una singola carica, il dispositivo è in grado di gonfiare fino a 6 pneumatici, rendendolo ideale per viaggi lunghi o situazioni in cui è necessario intervenire su più veicoli.

Due adattori per valvola presta e per giochi gonfiabili

In pratica parliamo di un vero compressore Cordless, perfetto per una vasta gamma di veicoli. È ideale per auto con pressioni tra 30 e 40 PSI, SUV tra 30 e 45 PSI, motociclette tra 24 e 40 PSI e ATV con pressioni comprese tra 5 e 15 PSI. Si adatta perfettamente anche a UTV con pressioni tra 5 e 20 PSI, tagliaerba tra 10 e 30 PSI, rimorchi tra 35 e 60 PSI e camion leggeri con pressioni comprese tra 30 e 50 PSI.

Eccellente anche come avviatore di emergenza, un ambito dove NOCO è uno dei vertici assoluti. Con una corrente di picco di 2000A, è in grado di avviare veicoli con motori a benzina fino a 8,0 litri e diesel fino a 6,0 litri, garantendo partenze rapide anche in situazioni critiche.

NOCO Boost Air AX65 offfre anche

Torcia LED ad alta luminosità: Dotato di una torcia da 200 lumen, offre un’illuminazione efficace in condizioni di scarsa visibilità o durante interventi notturni.

Design robusto e portatile: Progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, con coperture in gomma e piedini anti-vibrazione, garantisce un funzionamento stabile senza movimenti indesiderati. Costruito interamente metallo verniciato ad alta resistenza all’abrasione

Sicurezza avanzata: La tecnologia UltraSafe previene scintille e inversioni di polarità, assicurando un utilizzo sicuro anche per utenti meno esperti.

Ricarica rapida e versatile: Grazie alla porta USB-C Power Delivery da 60W (batteria interna da 35 Whr), è possibile ricaricare rapidamente sia il dispositivo stesso che altri dispositivi elettronici, come smartphone o tablet.

In pratica NOCO Boost Air AX65 un vero tutto in uno per il garage, per la casa, per il viaggio e per la vacanza, difficile da pareggiare nelle sue funzioni da qualunque concorrente diretto. Costerebbe 324 euro ma lo comprate a 227 euro con uno sconto in pratica di 100 €. È il prezzo più basso che abbiamo visto.