Nokia X20, Android in stile nordico, costruito per durare

Nokia X20 arriva in Italia, disponibile a 399 euro: si tratta di uno smartphone che Nokia promette di aggiornare nel tempo, e che viene proposto come compagno per i prossimi anni.

Il dispositivo arriva proprio nel momento in cui la società ha pubblicato un recente report globale in cui rivela che l’81 per cento dei consumatori vuole telefoni che possano resistere alla prova del tempo, e dunque essere aggiornati anche negli anni a seguire il rilascio. Così espone Stephen Taylor, CMO di HMD Global:

Questa indagine non solo mette in evidenza l’amore che le persone hanno per i loro telefoni, ma anche il crescente desiderio di un cellulare di cui possano fidarsi per mantenere tutte le loro informazioni al sicuro più a lungo. Il nuovo Nokia X20 risponde a precise richieste che i consumatori di tutto il mondo hanno sollevato: prestazioni di alta qualità mantenute per diversi anni di utilizzo, aggiornamenti software regolari per il massimo della sicurezza in ogni momento e ultima versione della piattaforma Android, indipendentemente dalla fascia di prezzo

Caratteristiche Nokia X20

Nokia X20 integra il processore Qualcomm Snapdragon 480 5G, con supporto alla connettività 5G. Propone un design in stile nordico che ha ispirato tutti gli smartphone Nokia ed è abbinato a tre anni di garanzia e di aggiornamenti software per una maggiore sicurezza. Si basa su interfaccia Android One, è dotato di Android 11. Monta ottiche ZEISS affiancate a soluzioni di AI, mentre il display vanta una diagonale da 6,67 Full HD+ punch-hole.

A livello multimediale propone un set con fotocamera frontale da 32MP e una fotocamera quadrupla da 64MP sul retro. La funzionalità Dual Sight permette, altresì, di attivare due fotocamere contemporaneamente in modo da poter catturare più lati. Nokia X20 è, inoltre, dotato di una cover compostabile al 100% inclusa nella confezione – progettata per essere resistente ma sostenibile-

Nokia X20: prezzi e disponibilità

Nokia X20 è disponibile al prezzo di 399 euro nella configurazione 8/128 GB nei colori Sand e Blu. Gli smartphone della società sono presenti anche su Amazon.

