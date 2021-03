Nothing, il design degli auricolari è ispirato alla pipa da tabacco

Si inizia a parlare di Nothing, una nuova startup hardware creata e diretta da Carl Pei, uno dei due cofondatori di OnePlus: il primo prodotto dell’azienda prenderà la forma di un paio di auricolari true wireless, la cui progettazione sarà gestita da Teenage Engineering, che in passato ha lavorato anche sugli smartphone Essential.

L’azienda ha esposto la sua filosofia di prodotto in un post sul blog ufficiale, toccando tematiche su una visione a lungo termine di tecnologia e interfacce senza soluzione di continuità, ma anche parlando del futuro più immediato, che cercherà di avvicinare i prodotti esistenti a quell’obiettivo di “tecnologia appena percettibile”. La scorsa settimana, Nothing ha twittato la prima immagine, che mostrava metà di Concept 1: nelle scorse ore è arrivata una seconda immagine che lo mostra completamente.

Oltre alle dichiarazioni di Pei sul design del prodotto e all’immagine stessa, non è dato sapere molto. Il dirigente non dichiara di che dispositivo si tratta, ma in precedenza era stato annunciato che il primo prodotto di Nothing sarà un paio di auricolari wireless.

L’involucro trasparente visibile nella nuova immagine che riportiamo in questo articolo è apparentemente un cenno all’obiettivo di rendere i dispositivi meno invadenti. Anche la forma ispirata a una “pipa da tabacco”, risulta decisamente diversa dall’aspetto tipico degli auricolari wireless oggi più popolari.

Nothing spera che il design del prodotto garantisca una sensazione di freschezza per molti anni. I primi prodotti dell’azienda saranno lanciati questa estate. Certamente, nelle prossime settimane se ne saprà di più su questo auricolare misterioso e diverso.