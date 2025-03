MWC25, le soluzioni AVM per fibra ottica 10G, 5G e Wi-Fi Mesh

Pubblicità

AVM è presente al MWC 2025 con gli ultimi prodotti FRITZ! per connessione internet tramite 5G e fibra ottica, oltre a soluzioni Wi-Fi Mesh a lunga portata. L’occasione coincide sia con il lancio di nuovi prodotti che un progressivo mutamento della strategia aziendale dopo l’avvicendamento alla sua guida nei mesi scorsi, il rinnovo e allargamento di molti responsabili per il settore B2B e tante novità che stanno arrivando nel marketing dei prodotti.

Una AVM che cambia pelle e vuole conquistare l’Europa

L’AVM che sta arrivando ha una visione omnicomprensiva della clientela a livello europeo a tutti i livelli con il mercato italiano e quello francese che rappresentano le più importanti aree di sviluppo oltre a quello interna tedesco che è tradizionalmente il punto di forza del produttore. Ricordiamo che AVM è una delle poche aziende nel campo delle telecomunicazioni con ricerca, sviluppo e costruzione degli apparati nel nostro continente con tutto quello che ne consegue anche a livello di sicurezza e di tutela della privacy.

Testimonianza del nuovo corso è il FRITZ! Mesh Set 4200, un pacchetto mesh di facile installazione attraverso l’app per smartphone che permette di allargare la rete alla aree scoperte della casa con estrema velocità: non più solo soluzioni con tutti i componenti AVM ma un proporsi ad una clientela che ha pure il modem (anche Fibra) fornito dal provider e vuole espandere la sua rete. Cambia anche il packaging che comunica subito le caratteristiche salienti, la copertura nella casa e la copertura dell’assistenza e degli aggiornamenti e ha una immagine più fresca ed immediata.

Sicuramente il modello di router più attraente e completo per la clientela italiana in lotta perenne per la connettività nelle zone non servite dalla fibra è il Router 6860 5G che arriverà prestissimo sul mercato (questione di settimane) e che dispone di caratteristiche uniche come la possibilità di essere installato all’esterno e di essere alimentato da un cavo di rete (PoE) e della solita affidabilità AVM che permette all’azienda di offrire 5 anni di garanzia accompagnata da un costante aggiornamento del motore software Fritz!OS che assicura anche un’ottima protezione da attacchi informatici.

I nuovi modelli AVM mostrati ad IFA nel dettaglio

Collegati direttamente alla rete in fibra ottica, al modem in fibra ottica o alla rete 5G, i nuovi modelli FRITZ!Box 5690 XGS, FRITZ!Box 4690 e FRITZ!Box 6860 5G offrono connessioni ultra-veloci, funzionalità avanzate, tra cui Wi-Fi ad alte prestazioni, VPN, funzioni versatili per la smart home e tutta la parte di telefonia, elemeniche garantiscono il comfort per molteplici applicazioni domestiche, come navigazione, gaming e videochiamate.

A Barcellona, AVM presenta anche nuove soluzioni per il Wi-Fi Mesh, come il FRITZ! Mesh Set 4200, compatibile con qualsiasi modem e in grado di ampliare la copertura Wi-Fi. Inoltre presenta due nuovi repeater Wi-Fi 7: FRITZ!Repeater 1700 e FRITZ!Repeater 2700, che possono essere utilizzati con un FRITZ!Box o un altro router per portare internet in ogni angolo della casa.

Modelli FRITZ!Box per fibra ottica a 10G

Il FRITZ!Box 5690 XGS è progettato per lo standard XGS-PON e promette velocità fino a 10 Gbit/s su fibra ottica. Grazie al Wi-Fi 7, a una porta WAN/LAN da 10 gigabit e a un set completo di funzionalità per la telefonia, la Smart Home e il networking tipiche dei FRITZ!Box, rappresenta il gateway ideale per tutte le applicazioni digitali in casa.

Gli utenti che dispongono già di un modem in fibra ottica possono invece utilizzare il nuovo FRITZ!Box 4690 come router per migliorare ulteriormente le prestazioni del Wi-Fi. Questo modello non solo offre una porta WAN da 10 Gbit/s, ma anche un’interfaccia 10-Gbit/s, tre porte LAN da 2.5 Gbit/s e Wi-Fi 7 ad alte prestazioni per una distribuzione ottimale della rete. Con funzionalità avanzate come VPN, smart home, telefonia, controllo parentale e un firewall integrato, il FRITZ!Box 4690 è presentato come in grado di soddisfare tutte le esigenze delle abitazioni moderne.

Velocità 5G per la casa e in mobilità

Il FRITZ!Box 6860 5G offre internet veloce su rete mobile grazie a un hotspot Wi-Fi e funzionalità di telefonia. Grazie alla tecnologia 5G avanzata e al design robusto, può essere utilizzato sia in ambienti interni che all’esterno. Supporta 5G (NSA, SA) e LTE, raggiungendo velocità di trasferimento dati fino a 1,3 Gbit/s.

Il Wi-Fi Mesh conforme allo standard Wi-Fi 6 promette una distribuzione ottimale della rete in tutta la casa, mentre la base DECT integrata consente l’uso della telefonia e delle applicazioni smart home. Grazie al design compatto e all’alimentazione dati e di corrente tramite Power over Ethernet (PoE), può essere posizionato praticamente ovunque. In combinazione con un altro FRITZ!Box, il FRITZ!Box 6860 5G può essere utilizzato come soluzione di backup per connessioni fisse instabili.

Copertura estesa: nuovi FRITZ!Repeater con Wi-Fi 7

I nuovi FRITZ!Repeater 1700 e FRITZ!Repeater 2700 sono due modelli compatibili con lo standard Wi-Fi 7. Anche negli appartamenti più labirintici o su più piani, questi ripetitori Wi-Fi Mesh permettono di estendere la copertura della rete, promettendo una connessione stabile in ogni stanza. Parte di un sistema Wi-Fi Mesh, i nuovi FRITZ!Repeater migliorano latenza, velocità e capacità di trasferimento dati. Possono essere utilizzati in modo flessibile e sono compatibili anche con router di altri produttori. L’app gratuita FRITZ!App Wi-Fi aiuta a posizionarli nel punto migliore per massimizzare la loro efficienza.

Il pacchetto Wi-Fi completo: il nuovo FRITZ!Mesh Set 4200

La novità nel catalogo AVM dedicato al Wi-Fi Mesh è il FRITZ!Mesh Set 4200. Questo set include il collaudato FRITZ!Repeater 3000AX con Wi-Fi 6 ed è disponibile in versione con due o tre dispositivi.

I FRITZ!Mesh Set possono essere installati ovunque e collegati a un FRITZ!Box, a un altro router o direttamente a un modem in fibra ottica. Offrono un sistema Wi-Fi Mesh flessibile e scalabile, con una connessione potente e integrando le classiche funzionalità FRITZ!, come accesso ospiti, programmazione oraria e controllo parentale. La configurazione è semplice e si completa in un attimo grazie all’app MyFRITZ!App.

