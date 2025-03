Cavetto 4-in-1 in offerta a solo 1 €

Pubblicità

Un solo cavetto per ricaricare tutti i dispositivi e farne il backup: quello in offerta speciale a 1 € è la soluzione ideale per chi vuole comprare il cavo definitivo per fare tutto, e che sia anche comodo e bello robusto.

Diversi sono infatti i punti di forza di questo pratico strumento: innanzitutto i connettori sono irrobustiti da un guscio in lega metallica mentre il cavo è di tipo a piattina, quindi concettualmente antigroviglio perché rispetto ai cavi cilindrici tende ad annodarsi molto meno (in confezione c’è anche un laccetto a strappo per tenerlo arrotolato e ben fermo quando lo si lascia incustodito in una borsa).

Inoltre la guaina è rivestita in tessuto di nylon intrecciato, altro materiale che contrariamente alla gomma offre una maggiore rigidità (pur mantenendolo bello flessibile) che promette una superiore resistenza all’usura nel tempo soprattutto a seguito dei ripetuti piegamenti.

Come dicevamo è un cavo multifunzione perché combinando i vari adattatori incorporati è possibile disporlo in quattro configurazioni diverse. Di base infatti è un cavo a doppia spina USB-C, mentre ad una delle estremità è presente un adattatore USB-A; dall’altra c’è invece un adattatore Lightning.

Di conseguenza in base a come lo si configura si può ottenere un cavo:

– USB-C / USB-C;

– USB-A / USB-C;

– USB-C / Lightning;

– USB-A / Lightning.

Il cavo è disponibile in due lunghezze, uno classico da 50 centimetri e uno più corto, da 25 centimetri, particolarmente indicato per chi vuol portarselo in giro occupando meno spazio.

Indipendentemente dal taglio scelto, le caratteristiche sono le stesse, sia quelle fisiche appena descritte, sia quelle prestazionali: il cavo infatti promette un trasferimento dei dati fino a 480 Mbps (circa 20 secondi per trasferire un file da 1 GB) oltre che una ricarica Power Delivery fino a 65 Watt, quindi è perfetto anche per ricaricare un MacBook.

Inoltre secondo la scheda tecnica si può usare anche in auto per il collegamento con l’impianto di infotainment in quanto supporta sia il CarPlay che Android Auto.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Le aspettative sulle capacità di un prodotto dovrebbero spesso essere allineate al suo prezzo d’acquisto.

